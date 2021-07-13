الئ نقابة الفنانين الئ دائرة السينما والمسرح الئ المخرجين العراقيين الئ الأستاذ المحترم جبار جودي الئ القنوات الفضائية الئ منصات السوشيل ميديا والمنتجين والاخوه الرجسير والأستاذ وزير الشباب والرياضيه الئ علي فاضل الئ الاستاذه والثقافيين الئ شركات الإنتاج الئ الفرق المسرحية والدكاترة
ممثل عراقي ولديه أعمال الاسم/ مزيد رعد نزال عبد نصير ألقب /العبيدي
الاسم الفني /مزيد العراقي
العمر /١٥ /مواليد /٢٠٠٦
الطول ١٦٨ الوزن ٨٩
الصف /ثاني متوسط
السكن/محافظة بغداد منطقة السيدية
رقم الهاتف الرسمي 07723211850
الموهبه / ممثل
ممثل كوميدي وتراجيدي ويملك كارزما مميزة بشهادة المخرجين العراقيين ولكن مظلوم إعلاميا ومحد يدعمني
الاب/ ميت اني يتيم
عندي /مرض ولادي فتحه بالقلب
مشتغل أعمال
الفلم العراقي يتيم الزمان
الفلم …
الئ نقابة الفنانين الئ دائرة السينما والمسرح الئ المخرجين العراقيين الئ…
الئ نقابة الفنانين الئ دائرة السينما والمسرح الئ المخرجين العراقيين الئ الأستاذ المحترم جبار جودي الئ القنوات الفضائية الئ منصات السوشيل ميديا والمنتجين والاخوه الرجسير والأستاذ وزير الشباب والرياضيه الئ علي فاضل الئ الاستاذه والثقافيين الئ شركات الإنتاج الئ الفرق المسرحية والدكاترة