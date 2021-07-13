الكناني عن فاجعة مستشفى الحسين بالناصرية: كوارث العراق لا تنتهي مع استمرار سوء إدارة ملف الصحة!

عبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، عن اسفه البالغ على فاجعة حريق مركز عزل مصابي كورونا في مستشفى الحسين بالناصرية، والذي خلف 64 شهيداً والعشرات من المصابين.

وقال الكناني في تغريدة على صفحتهِ في موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إنّ “حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية، فاجعة أخرى تضاف للكوارث السابقة التي تحاصر العراقيين، ولا يبدو بأنها ستنتهي مع استمرار سوء إدارة ملف الصحة!”.

وعبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن استغرابه من “عدم التعلّم مما حصل سابقاً في مستشفى الخطيب (في بغداد) حينما فُجعنا بعشرات الشهداء والجرحى!”، متمنياً “الرحمة والخلود للضحايا والشفاء العاجل للمصابين”.

المكتب الإعلامي الرسمي

للنائب أحمد سليم الكناني

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

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