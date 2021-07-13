(بالصور والفيديو) الكاظمي إلى ذي قار .. ضحايا بالعشرات والداخلية تعلن السيطرة على حريق مشفى الحسين

أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية، مساء الاثنين، سيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع داخل 20 كرفاناً مخصصة لعزل المصابين بفايروس «كورونا» في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار.

بيان مقتضب للداخلية، قال إن الكرفانات «مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال» مخصصة لعزل المصابين بفايروس «كورونا» وتمنع امتداد النيران إلى بناية المستشفى، حيث تم تسجل وقوع ضحايا بشرية بين وفاة وإصابات نتيجة لهذا الحادث.

هذا وأفادت مديرية صحة ذي قار «بوفاة أكثر من 36 شخصا في الحريق على الأقل وإصابة خمسة آخرين»، وفقا لما قاله الناطق الرسمي باسم المديرية عمار الزاملي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأكدت الوكالة أن المديرية أعلنت «حالة الطوارئ».

إلا أن مصادر قريبة من موقع الحدث، أكدت ارتفاع أعداد الضحايا إلى 45 جراء الحريق إضافة إلى إصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختناق، مرجحة أن تتجاوز الحصيلة 50 وفاة جراء الحريق، ومشيرة إلى أن مصير العشرات من المرضى ومرافقيهم إضافة إلى الممرضين ما يزال مجهولاً.

في الأثناء أفادت مصادر من مكتب رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، أنه توجه إلى الناصرية في ذي قار حيث وقع الحادث، بالتزامن مع غضب عارم جراء تزايد أعداد الضحايا.

وتكاد الحرائق أن تكون مشهداً يومياً في العراق، حيث سجلت وزارة الداخلية بين كانون الثاني / يناير وآذار / مارس الماضيين، 7000 حريق، أكثرها دموية شب في نيسان / أبريل الماضي في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كوفيد-19 بالعاصمة بغداد.

وقتل 82 شخصا وأصيب 110 آخرون في هذا الحادث الذي أثار صدمة وغضبا عارما.