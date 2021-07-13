بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى.. معهد التطوير القضائي ينظم ورشة…

عمل مع إعلاميين ومنظمات مجتمع مدني ونقابات

نظم معهد التطوير القضائي، السبت الموافق ١٠ /٧ /٢٠٢١ ورشة عمل حضرها عدد من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني و روؤساء عدد من النقابات.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان “الورشة التي حضرها السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان ناقشت محاور عدة اهمها تعديل المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية و حرية التعبير عن الرأي بالاضافة الى موضوع العنف الاسري”.

واكمل أن “القاضي الدكتور فائق زيدان اوضح خلال الورشة عدد من الملاحظات بخصوص المحاور التي طرحت، لاسيما ما يتعلق بحقوق المتظاهرين “، لافتا الى “ايلاء القضاء أهمية قصوى لهذا الملف”، مؤكدا “صدور احكام قضائية بحق من اعتدى على المتظاهرين والنشطاء المدنيين”.

وتابع المراسل ان “الورشة حضرها القضاة السادة إياد محسن ضمد واحمد جاسب وعلياء حسين ومجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والاعلاميين والسادة نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ونقيب المعلمين عباس كاظم الساعدي”.

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