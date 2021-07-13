رئيس استئناف ميسان: القضاء مستقل لا سلطان عليه.. والكثير يعتقد…

ان القضاء وحده هو المختص والمسؤول عن كشف الجرائم ومرتكبيها

بغداد / إعلام القضاء

أوضح السيد رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القــاضـي حيدر حنون زاير أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وهو الحارس الطبيعي للحريات وكافة المبادئ الدستورية والقانونية.

ويأتي حديث القاضي حيدر حنون زاير خلال الورشة التي نظمت من قبل رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية لإشاعة الثقافة القانونية وتوضيح الدور الدستوري والقانوني للقضاء في إجراءات التحقيق والمحاكمة في مختلف أنواع الجرائم بحضور مجموعة كبيرة من الإعلاميين والصحفيين والناشطين فضلا عن حضور عدد من السادة نواب رئيس الاستئناف وقضاة التحقيق المختصين والمدعي العام ورئيس هيئة انتداب محامي ميسان”.

وأشار إلى أن “الكثير يعتقد ان القضاء وحده هو المختص والمسؤول عن كشف الجرائم ومرتكبيها والذي سببه الخلل في الثقافة القانونية وعدم التواصل والتوضيح للرأي العام عن دور السلطتين القضائية والتنفيذية المتكامل بهذا الخصوص فضلا عن عدم معرفة الرأي العام بمختلف الاحداث”.

الورشة شهدت استعراض التحولات التي حصلت في القضاء بعد نفاذ قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 واستلام معالي الدكتور فائق زيدان مسؤولية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23 /1 /2017 وسعية لتثبيت استقلال القضاء من خلال تبني قاعدة السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها”.

كما استعرض رئيس الاستئناف القاضي حيدر حنون زاير الدور الذي يقوم به قاضي التحقيق والمحققون في مجال إجراء التحقيق الابتدائي في مختلف أنواع الجرائم ودور المحاكم الجزائية في إجراءات المحاكمة وإصدار الإحكام مع استعراض طرق الطعن في الإحكام والمحاكم التي تنظرها”.

وختم حديثه عن دور الإعلام في نقل الحقيقة إلى الرأي العام وإشاعة الثقافة القانونية ومواكبة التحولات في القضاء ونشر مضمون الإحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والنهائية لتحقيق جانب الردع واطلاع الرأي العام عليها ، فضلا عن استماعه إلى أسئلة ومداخلات السادة الإعلاميين الحاضرين والإجابة عليها وفقاً لإحكام الدستور والقانون.

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