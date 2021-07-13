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رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي بضحايا مستشفى ذي قار ويوجّه بمساعدة المصابين

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بضحايا كارثة مستشفى ذي قار، ووجّه في الوقت نفسه وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين.

وكتب رئيس الحكومة في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر): “تضامناً مع أهالي ذي قار والبلاد كلها على ما رأيناه من صور مؤلمة إثر فاجعة حريق مركز العزل، أتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا والمصابين”.

وأضاف، “لقد وجهت وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين”.

واندلع حريق بمركز عزل كرفاني، بني العام الماضي، بدعم من شركة نفط ذي قار، ويتسع لـ50 سريرا، في مستشفى الحسين التعليمي، ليلة امس، وسط مدينة الناصرية.

من جهتها، أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي إلى 114 ضحية ومصاب.

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