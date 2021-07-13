كردستان تحدد عطلة عيد الأضحى

أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، تعطيل الدوام الرسمي لأربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما أعلنت وزارة الأوقاف السماح بأداء صلاة العيد في المساجد مع مراعاة إجراءات الوقاية من كورونا.

وقال عادل إن عطلة عيد الأضحى في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية ستبدأ يوم 20 تموز وتنتهي في 23 تموز 2021.

كما أشار إلى تعطيل الدوام الرسمي في 14 تموز بمناسبة إعلان تأسيس جمهورية العراق.

بدوره، أشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، نبز إسماعيل، إلى أن عيد الأضحى سيبدأ يوم 20 تموز، تماشياً مع ما أعلنته السعودية حيث ستكون وقفة عرفة يوم 19 تموز (9 ذي الحجة) واليوم التالي أول أيام عيد الأضحى.

وحول إقامة صلاة العيد، أشار إلى إتاحة إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد مع الالتزام بالإجراءات الوقائية على غرار إقامة صلاة الجمعة حالياً.

والجمعة الماضي، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، تحديد يوم الثلاثاء، 20 تموز الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك.

فيما أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، أن يوم الأحد (11 تموز 2021) هو المُتمم لشهر ذي القعدة الحرام واليوم الإثنين هو الأول من شهر ذي الحجة الحرام، وبهذا يكون الأربعاء 21 تموز 2021، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ودرجت العادة خلال السنوات الماضية على اختلاف الشيعة والسنة في تحديد بدايات الأشهر الهجرية، حيث يكون بالنسبة للشيعة في الغالب بعد يوم من السنة، لاختلاف الأسلوب المعتمد في رؤية الهلال بين العين المجردة أو الناظور.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط