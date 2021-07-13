مدرب سويدي يرفض تدريب منتخبنا الوطني.. والسبب؟

رفض المدرب السويدي إريك هامرين 64 عاماً أي عرض تدريبي يقدم له لقيادة منتخبنا الوطني في التصفيات المونديالية الحاسمة 2022 في حال مفاتحته رسمياً من قبل الاتحاد العراقي بسبب البيئة الكروية المعقدة والمشكلات الإدارية المستمرة، آخرها عدم دفع الهيئة التطبيعية مستحقات زميله السلوفيني ستريشكو كاتانيتش الذي تقدم بشكوى رسمية الى الاتحاد الدولي الفيفا في هذا الصدد.

وقال ايفان كاتو رئيس الجمعية العراقية السويدية في حديث للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، “منذ أسبوعين تواصلت شخصياً مع المدرب السويدي المعروف ايرك هامرين الذي اشرف على تدريب منتخب بلاده للأعوام 2009 –2016 و قاد المنتخب الايسلندي للفترة 2018–2020 وقد طرحت عليه فكرة تدريب منتخب العراق للمرحلة المقبلة وعلى ضوء اجابته سأقوم بإبلاغ الهيئة التطبيعية التي سوف تتولى التفاوض معه بشكل مباشر إن كانت تعده من ضمن خياراتها المقترحة للمرحلة المقبلة.” وأضاف أنه “أطلع المدرب المذكور على العديد من الجوانب الإدارية الفنية من بينها المشكلات التي تواجه طبيعة العمل وقد زوده بأماكن تجمع وتدريب لاعبي اسود الرافدين واخر تشكيلة رسمية لعبت في التصفيات في المنامة والملاعب التي سوف تحتضن مباريات المنتخب ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022″. وأكد ان “المدرب هامرين طلب منه مهلة قصيرة للتفكير ودراسة العرض الاولي واجراء بحث شامل عن واقع الكرة العراقية عبر طاقمه التدريبي والمحللين والوقوف على إمكانيات اللاعبين أومتابعة مستوياتهم في الأندية التي يحترف فيها المغتربون ومن ضمنها السويد وبقية الدوريات الاوروبية فضلا عن تقديم رؤاه الخاصة والافادة من خدماته في مجال الادارة الفنية وإعداد برامج للتطوير والتخطيط الستراتيجي”.