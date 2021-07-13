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هوشيار عبدالله: هل تريدون منا ان نصدق بأن فاجعة مستشفى الإمام الحسين مجرد حادث عرضي؟ 

شكك النائب هوشيار عبدالله بأن فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين في الناصرية مجرد حادث عرضي، مطالباً بتحقيق العدالة وإنزال القصاص بكل من يثبت أنه تسبب في هذه الكارثة .

وقال في تغريدة نشرها اليوم :” هل تريدون منا ان نصدق بأن فاجعة مستشفى الامام الحسين مجرد حادث عرضي؟ لماذا في كل محافظة تشهد احتجاجات تحصل هذه الكوارث؟ بغداد والناصرية..ومسلسل الموت مستمر! “.

وأضاف عبدالله :” نطالب بتحقيق العدالة وإنزال القصاص بكل من يثبت أنه تسبب في هذه الكارثة، الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى “.

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