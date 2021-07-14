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إحباط مخطط إرهابي في أربيل.. هذه تفاصيله

أفادت مؤسسة مكافحة الارهاب في اقليم كردستان التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بإحباط مخطط “خطير” لتنظيم داعش لشن هجمات في أربيل، خلال عيد الأضحى.

وذكرت المؤسسة في مقطع مصور نشرته على صفحتها الرسمية، إن “مجموعة خطرة لتنظيم داعش خططت لشن هجمات داخل مدينة أربيل”.

وأوضحت أن “التنظيم خطط لشن هجمات عبر انتحاريين ومسلحين على مبنى محافظة أربيل ومواقع تواجد الأجانب في المدينة”.

وأضافت أن “مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان أحبطت المخطط واعتقلت أفراد الخلية”، مشيرة إلى أن “هذه المجموعة تم تجنيدها منذ مطلع العام الجاري من قبل التنظيم”.

وأردفت بأن “أفراد الخلية استطلعوا الأماكن التي كانوا ينوون مهاجمتها في مدينة اربيل قبل حلول عيد الأضحى”.

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