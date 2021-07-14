Posted on by

الحبس الشديد بحق مسؤول في وزارة الكهرباء

بغداد / إعلام القضاء
قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد –  الكرخ الاتحادية بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات  بحق مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المحكمة نظرت بدعوى تعود للمدان والذي يشغل مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار عن جريمة تعاطيه مبالغ مالية نظير تسهيل اجراءات العقد بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة لتجهيز معدات تعود لوزارته العام الماضي في بغداد”.
وأضاف أن “الحكم على المدان يأتي وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983 واستدلالا باحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close