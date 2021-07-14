السفير التركي يزور أربيل بعد محطة كركوك

وصل السفير التركي الجديد لدى بغداد، على رضا كوناي إلى محافظة كركوك في زيارة استطلاعية على المحافظة اجتمع خلالها مع محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري.

وبحسب مراسل في كركوك، جاء السفير التركي برّاً عن طريق خط بغداد كركوك إلى المحافظة، وقام بزيارة مناطق آمرلي وطوزخورماتو.

واجتمع كوناي مع رئيس الجبهة التركمانية في كركوك، وسيبقى في المدينة بعد انتهاء اجتماعه مع المحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري.

وقال مسؤول دائرة الإعلام والاتصالات في كركوك، مروان العاني، إن “السفير التركي سيتوجه غداً إلى مطار كركوك للاطلاع على أقسام المطار، ويدعو الخطوط الجوية التركية إلى افتتاح فرع للخطوط في كركوك”.

ووفقاً لمراسل سيقوم السفير التركي غداً صباحاً بزيارة إلى مدينة أربيل.

جدير بالذكر، سلّم السفير التركي الجديد أوراق اعتماده إلى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، في 25 آيار 2021 في مبنى وزارة الخارجية العراقية.

وأكّد غوناي لدى تسلّمه لمنصبه، أن “فترة واعدة ستبدأ بين العراق وتركيا، وأن سفارته ستتبع دبلوماسية تمس كافة الشرائح في العراق”.

غوناي أوضح أن السفارة ستكثف فعالياتها في عموم العراق خلال الفترة المقبلة، وأنه يخطط لإجراء زيارات مكثفة لجميع محافظات العراق بغض النظر عن اختلافات المذهب والعرق.

وأشاد السفير التركي بالعلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين تركيا والعراق، مشيراً إلى استمرارها وعمل بلاده على إكساب هذه العلاقات زخماً جديداً.

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