العراق.. 1.25 مـلـيـون ولادة خــلال 2020

اعلنت وزارة التخطيط ان العراق سجّل مليوناً و(258) الفا و(28) ولادة حية خلال العام الماضي 2020.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، قال في بيان ان الجهاز المركزي للإحصاء، رصد خلال العام الماضي تسجيل 224 الفا و279 وفاة من مجموع عدد السكان البالغ 40 مليونا و150 الفا و200 نسمة.

وبين ان عدد السكان من الذكور بلغ 20 مليونا و336 الفا و180 نسمة، في حين بلغ عدد السكان من الاناث 19 مليونا و784 الفا، بحسب التقديرات السكانية التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء.

فيما بلغ عدد السكان الشباب للأعمار (15-24) سنة 8 ملايين و100 الف نسمة لسنة 2020 وقد شكلوا نسبة (20 % ) من مجموع السكان الكلي، وشكلت الفئة العمرية (15-19) سنة نسبة (11 % ) من مجموع السكان الكلي، في حين شكلت الفئة العمرية (20-24) سنة نسبة (9 % ) من مجموع السكان الكلي .

ولفت الهنداوي، الى ان جائحة كورونا تسببت بأزمة مالية خانقة، لم تتمكن معها وزارة التخطيط من تنفيذ التعداد العام للسكان، رغم الاستعدادات الوطنية من ملاكات الوزارة في اعداد الانظمة والبرامج الخاصة لتنفيذ تعداد الكتروني يضمن سرعة بناء قواعد بيانات رصينة عن سكان العراق وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والعمرانية والعلمية، اذ ترى وزارة التخطيط ضرورة تنفيذ تعداد عام للسكان يتبنى المنهجيات الحديثة لمواكبة العالم في تنفيذ التعداد، الكترونيا باستخدام الاجهزة اللوحية، ومغادرة الاستمارات والخرائط الورقية في استيفاء البيانات من الأسر والأفراد.

ونوه الى أن عملية بناء قاعدة بيانات رقمية لسكان العراق كافة، هي المرحلة الاولى من مراحل تكوين السجل السكاني، اذ سيتم ربط تلك القاعدة التي يستخرجها التعداد مع قواعد بيانات وزارة الداخلية التي تشمل “البطاقة الوطنية وبطاقة السكن والاقامة” ووزارة الصحة “بيانات الولادات والوفيات” ومجلس القضاء الاعلى “بيانات الزواج والطلاق” ووزارة التجارة “بيانات البطاقة التموينية”، لتكوين سجل سكاني يتم تحديثه آنيا، وبالتالي يتم اختزال العديد من الفعاليات التي يتم اعتمادها في التعدادات اللاحقة ومنها الموازنة الضخمة التي تتطلبها عملية تنفيذ التعداد.

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