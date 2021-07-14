القبض على ستة متسللين من الحدود السورية إلى العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني القاء القبض على ستة أشخاص تسلّلوا عبر الشريط الحدودي السوري باتجاه الأراضي العراقية، في منطقة جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الثلاثاء (13 تخموز 2021)، إنه “استمراراً لمهامها في ضبط الحدود مع بقية القطعات الامنية واستناداً إلى معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع – قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى – والتي اكدت وبعد الاستعانة بالكاميرات الحرارية وجود ثلاثة حالات تسلل عبر الشريط الحدودي مع سوريا”.

وأضافت أنه “بالاستناد إلى تلك المعلومات، قامت مفارز من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 وقوة برّية من الفوج الأول لواء المشاة 71، بنصب كمائن للمتسللين في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى، والقت القبض عليهم فور تجاوزهم للشريط الحدودي باتجاه اراضينا”.

وكان اثنان من بين المتسللين من حملة الجنسية السورية، القت القوات الامنية القبض عليهم بحالتي تسلل.

كما تم القبض على أربعة آخرين تبين أنهم عائلة عراقية ،هربت إلى سوريا اثناء معارك الحرب ضد داعش، وفقاً للخليّة.

وتم تسليم جميع المتسللين إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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