برقيات عاجلة..

+ السيد مصطفى الكاظمي : إخراج القوات الأمريكية من العراق نتيجة ضغط الميليشيات

التابعة لإيران تضعف قدرة العراق للقضاء لما تبقى من بقايا الإرهابيين وتعزز موقف إيران

+ السيد مقتدى الصدر : إنتقاد الميليشيات التي تضرب القوات الأمريكية لا يكفي ، عليك

إتخاذ موقف عملي واضح لدعم الكاظمي .

+ السيد وزير الصحة العراقي : حريق الناصرية قتل 36 شخصاً وقبلها حريق مستشفى

ابن الخطيب في بغداد اكثر من 80 قتيلاً ، أين شروط الوقاية والحماية يا سيادة الوزير .

+ إلى قادة حزب طالباني في كردستان : السفينة إذا كثر ملاحيها غرقت كما يقال ، الا

يوجد حل لخلافاتكم على المناصب ؟

+ السيد الرئيس الإيراني الجديد : تاريخك الأسود في إعدام الاف المعارضين ينذر

بمستقبل اسود لإيران والديمقراطية و للشباب المثقف المعارض لنظام الملالي المتخلف .

+ الى قادة الميليشيات الموالية لإيران : كل الخيانات يمكن ان يتغاضى عنها الشعب عدا

الخيانة العظمى ضد بلدكم ، وإن مصيركم في مزبلة التاريخ .

+ السيد اردوغان التركي : زج الصحفيين والمعارضين في السجون ، لا ينقذ نظامكم

الدكتاتوري ، وإن جائحة كورونا فاقمت الوضع الإقتصادي المتهرىء لتركيا .

+ السيدان الكاظمي ونيجيرفان البارزاني : حل الخلافات بين الإقليم والمركز هو لفائدة

الجميع وللقضاء التام على بقايا الإرهاب ، فالتعاون والتنسيق والحرص يستوجب بإلحاح .

السيد جو بايدن : التغاضي عن ضرب الميليشيات الإيرانية يشجعها للتمادي ويضعف هيبة

اميركا في الشرق الإوسط والعالم ، عليك الضرب فوراً وبشدة ليكونوا عبرة لمن إعتبر .

يكتبها : منصور سناطي

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