برقيات عاجلة..

+ السيد مصطفى الكاظمي : إخراج القوات الأمريكية من العراق نتيجة ضغط الميليشيات
التابعة لإيران تضعف قدرة العراق للقضاء لما تبقى من بقايا الإرهابيين وتعزز موقف إيران
+ السيد مقتدى الصدر : إنتقاد الميليشيات التي تضرب القوات الأمريكية لا يكفي ، عليك
إتخاذ موقف عملي واضح لدعم الكاظمي .
+ السيد وزير الصحة العراقي : حريق الناصرية قتل 36 شخصاً وقبلها حريق مستشفى
ابن الخطيب في بغداد اكثر من 80 قتيلاً ، أين شروط الوقاية والحماية يا سيادة الوزير .
+ إلى قادة حزب طالباني في كردستان : السفينة إذا كثر ملاحيها غرقت كما يقال ، الا
يوجد حل لخلافاتكم على المناصب ؟
+ السيد الرئيس الإيراني الجديد : تاريخك الأسود في إعدام الاف المعارضين ينذر
بمستقبل اسود لإيران والديمقراطية و للشباب المثقف المعارض لنظام الملالي المتخلف .
+ الى قادة الميليشيات الموالية لإيران : كل الخيانات يمكن ان يتغاضى عنها الشعب عدا
الخيانة العظمى ضد بلدكم ، وإن مصيركم في مزبلة التاريخ .
+ السيد اردوغان التركي : زج الصحفيين والمعارضين في السجون ، لا ينقذ نظامكم
الدكتاتوري ، وإن جائحة كورونا فاقمت الوضع الإقتصادي المتهرىء لتركيا .
+ السيدان الكاظمي ونيجيرفان البارزاني : حل الخلافات بين الإقليم والمركز هو لفائدة
الجميع وللقضاء التام على بقايا الإرهاب ، فالتعاون والتنسيق والحرص يستوجب بإلحاح .
السيد جو بايدن : التغاضي عن ضرب الميليشيات الإيرانية يشجعها للتمادي ويضعف هيبة
اميركا في الشرق الإوسط والعالم ، عليك الضرب فوراً وبشدة ليكونوا عبرة لمن إعتبر .
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