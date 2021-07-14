Posted on by

برقيات عاجلة..

+ السيد مصطفى الكاظمي : إخراج القوات الأمريكية من العراق نتيجة ضغط الميليشيات

التابعة لإيران تضعف قدرة العراق للقضاء لما تبقى من بقايا الإرهابيين وتعزز موقف إيران

+ السيد مقتدى الصدر : إنتقاد الميليشيات التي تضرب القوات الأمريكية لا يكفي ، عليك

إتخاذ موقف عملي واضح لدعم الكاظمي .

+ السيد وزير الصحة العراقي : حريق الناصرية قتل 36 شخصاً وقبلها حريق مستشفى

ابن الخطيب في بغداد اكثر من 80 قتيلاً ، أين شروط الوقاية والحماية يا سيادة الوزير .

+ إلى قادة حزب طالباني في كردستان : السفينة إذا كثر ملاحيها غرقت كما يقال ، الا

يوجد حل لخلافاتكم على المناصب ؟

+ السيد الرئيس الإيراني الجديد : تاريخك الأسود في إعدام الاف المعارضين ينذر

بمستقبل اسود لإيران والديمقراطية و للشباب المثقف المعارض لنظام الملالي المتخلف .

+ الى قادة الميليشيات الموالية لإيران : كل الخيانات يمكن ان يتغاضى عنها الشعب عدا

الخيانة العظمى ضد بلدكم ، وإن مصيركم في مزبلة التاريخ .

+ السيد اردوغان التركي : زج الصحفيين والمعارضين في السجون ، لا ينقذ نظامكم

الدكتاتوري ، وإن جائحة كورونا فاقمت الوضع الإقتصادي المتهرىء لتركيا .

+ السيدان الكاظمي ونيجيرفان البارزاني : حل الخلافات بين الإقليم والمركز هو لفائدة

الجميع وللقضاء التام على بقايا الإرهاب ، فالتعاون والتنسيق والحرص يستوجب بإلحاح .

السيد جو بايدن : التغاضي عن ضرب الميليشيات الإيرانية يشجعها للتمادي ويضعف هيبة

اميركا في الشرق الإوسط والعالم ، عليك الضرب فوراً وبشدة ليكونوا عبرة لمن إعتبر .

يكتبها : منصور سناطي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close