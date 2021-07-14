“حرب الكهرباء” في ديالى ونداء عاجل للكاظمي لحضور اجتماع أمني طارئ

دعت النائبة عن محافظة ديالى اقبال الليهبي، الثلاثاء، الى عقد اجتماع أمني عاجل لمواجهة حرب الكهرباء في المحافظة، بحضور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقالت اللهيبي في حديث، إن “لدينا قلقا حقيقيا من ارتفاع وتيرة استهداف خطوط الكهرباء في ديالى بمعدلات عالية جدا”، مؤكدة بانها “الاعلى منذ سنوات ناهيك عن احباط 4 هجمات خلال ايام معدودة جدا ما يدلل باننا امام سيناريو خطير جدا يحاول التخريب ويثير الكثير من علامات الاستفهام”.

وأضافت، أن “وضع ديالى يستدعي عقد اجتماع امني طارئ بحضور الكاظمي، من اجل دراسة ملفاتها الحساسة والمعقدة ومنها حرب الكهرباء”، متسائلة بالقول: “لماذا لاتؤمن المناطق التي تتكرر بها عمليات استهداف خطوط الكهرباء وخاصة خط ميرساد الناقل للكهرباء المستوردة من ايران والذي يستحوذ حاليا على 70% من الهجمات على مستوى ديالى”.

واشارت اللهيبي، الى ان “ما يحدث في ديالى يستدعي جهدا استخباريا من اجل كشف خفاياما يحدث وبيان هوية من يحاول ضرب خطوط الكهرباء واثارة الفوضى”، مؤكدة أن “الوضع يحتاج الى جهود متسارعة من اجل ايقاف مسلسل الاستهداف المتكرر”.

وشهدت ديالى تسجيل اكثر من 20 عملية استهداف لخطوط الكهرباء في الاشهر الماضية ابرزها خط ميرساد.

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