سعي حكومي لمكافحة التزوير في ملف تعويض ضحايا الإرهاب

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، عن وجود حالات تزوير عديدة في معاملات تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية.

وقال حيدر مجيد، الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة، في حديث لـ (المدى)، إن “هناك اهتماماً واسعاً وكبيراً بشأن ملف تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية من قبل الحكومة”.

وأضاف مجيد، أن “الأمين العام شكل لجنة أخرى برئاسة قاضِ لتسريع عمليات التعويضات”، مشيراً إلى أن “اللجنة رصدت العديد من المعاملات المزورة، فضلاً عن ضبط معاملات عائدة لإرهابيين ادعوا انهم مشمولون بالتعويضات”.

وأصدرت اللجنة المركزية الثانية لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، وجبة جديدة من أسماء المواطنين.

وشملت الوجبة الجديدة أسماء المواطنين المتضررين من محافظات: الأنبار، وكركوك، وصلاح الدين، وبغداد، وبابل، وديالى، وواسط، والبصرة، الذين صدرت لهم قرارات عن اللجنتين المركزيتين الأولى والثانية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل.

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