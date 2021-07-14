طريق النور الثقافية تطلق السوق الخيري في بغداد بالتعاون مع لجنة …

العمل التطوعي في وزارة التربية

انطلاقا من ارساء مباديء التعاون والتكافل الاجتماعي والإنساني وتحت شعار ( ما لا ينفعك ينفع غيرك ) ، اطلقت مؤسسة طريق النور الثقافية يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر ذي الحجة الحالي وللسنة الرابعة على التوالي السوق الخيري المجاني ببغداد بالتعاون مع لجنة العمل التطوعي في وزارة التربية .

وافتتح السوق الخيري بمحاضرة توعوية للعوائل الحاضرة قدمتها مديرة المؤسسة الدكتورة إيمان الشويلي ، وتضمن السوق الخيري المجاني ملابس ومواد غذائية ومواد منزلية ، وافتتح خصيصا لعوائل الشهداء والأيتام والعوائل المتعففة ولاقى إقبالا واسعا ، حيث تم توزيع (العيدية) – مبلغ نقدي وملابس العيد بالتعاون مع لجنة العمل التطوعي في وزارة التربية على الاطفال والعوائل الحاضرة.

كما قامت بعض المتبرعات بتوزيع لحم الاضاحي بمبادرات فردية.

يذكر ان مؤسسة طريق النور الثقافية النسوية من منظمات المجتمع المدني الرائدة في مجال التوعية الدينية والاجتماعية في بغداد ولها تعاون مثمر مع مؤسسات رسمية في إدارة النشاطات الإغاثية.

المكتب الاعلامي

١٣ / ٧/ ٢٠٢١

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