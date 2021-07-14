عراق الاضداد والمشاعر الجياشة ونوري بزاز وقدري قاد بقرنا…

– قبل ثورة العشرين
(نار الأنگليز … ولا جنة العثمانيين الملاعين)
– بعد ثورة العشرين
(الطوب احسن … لو مگواري)
(يا عراقي يا حيران … باگوك ولد الطليان)
– قبل انعقاد معاهدة بورتسموث
(نوري سعيد شدة ورد … وصالح جبر ريحانه)
– بعد انعقاد معاهدة بورتسموث
(نوري سعيد القندرة … وصالح جبر قيطانه)
– قبل ثورة ١٤ تموز
(مصر وحدة عربية … تسقط تسقط الصهيونة)
– بعد ثورة ١٤ تموز
(يا ناصر شيل أيدك … شعب العراق ميريدك)
– أثناء حكم عبد الكريم قاسم
(اعدم اعدم … جيشك وشعبك يحميك)
– بعد الحكم
(الما عنده چلب … خل يربط المهداوي)
– قبل ثورة ١٩٦٣م
(سنمضي سنمضي الى ما نريد … وطن حر وشعب سعيد) *شعار الحزب الشيوعي
– بعد ثورة ١٩٦٣م
(اشرب ماي والعن فهد … ماكو شيوعي بالبلد)
(شعب شعب كله بعثية … موتوا موتوا يالشيوعية)
– قبل اسقاط حكومة عبد الكريم قاسم
(عرب كرد فد حزام … عاش الزعيم المقدام)
– بعد اسقاط حكومة عبد الكريم قاسم
(يا بغداد ثوري ثوري … خلي قاسم يلحگ نوري)
– اثناء حكم عبد السلام عارف
(عبد السلام محبوبنه … مكتوب جوه گلوبنه)
(احنه جنودك يا سلام … سير سير للأمام)
– بعد وفاة عبد السلام عارف
(طار بالبصرة لحم … وگع بالگرنة فحم)
– قبل معاهدة كامب ديفيد
(دولة وحده عربية … على عناد الصهيونية)
– بعد معاهدة كامب ديفيد
(حافظ الأسد يا جبان … شيل أيدك من لبنان)
(يا سادات يا بومة … قشمروك بحلقومة)
(يا سادات يا جبان … يا عميل الأمريكان)
– اثناء انتفاضة عام ١٩٩١م
(لا اله الا الله … صدام عدو الله)
– بعد فشل الانتفاضة عام ١٩٩١م
(ما نريد الخبز والماي … بس نريد ابو عداي)
– قبل سقوط صدام حسين
(فوت بيها وعـ الزلم خليها)
– بعد سقوط صدام حسين
(طاح الصنم طاح)
– قبل الأنتخابات “بعد سقوط النظام البعثي“
(ماكو ولي الا علي … ونريد قائد جعفري)
– بعد الأنتخابات
(بأسم الدين … باگونه الحرامية)