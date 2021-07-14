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عراق الاضداد والمشاعر الجياشة ونوري بزاز وقدري قاد بقرنا…

 والى متى يبقى البعير على التل!
د.كرار حيدر الموسوي

 

– قبل ثورة العشرين

(نار الأنگليز … ولا جنة العثمانيين الملاعين)

– بعد ثورة العشرين

(الطوب احسن … لو مگواري)

(يا عراقي يا حيران … باگوك ولد الطليان)

– قبل انعقاد معاهدة بورتسموث

(نوري سعيد شدة ورد … وصالح جبر ريحانه)

– بعد انعقاد معاهدة بورتسموث

(نوري سعيد القندرة … وصالح جبر قيطانه)

– قبل ثورة ١٤ تموز

(مصر وحدة عربية … تسقط تسقط الصهيونة)

– بعد ثورة ١٤ تموز

(يا ناصر شيل أيدك … شعب العراق ميريدك)

– أثناء حكم عبد الكريم قاسم

(اعدم اعدم … جيشك وشعبك يحميك)

– بعد الحكم

(الما عنده چلب … خل يربط المهداوي)

– قبل ثورة ١٩٦٣م

(سنمضي سنمضي الى ما نريد … وطن حر وشعب سعيد) *شعار الحزب الشيوعي

– بعد ثورة ١٩٦٣م

(اشرب ماي والعن فهد … ماكو شيوعي بالبلد)

(شعب شعب كله بعثية … موتوا موتوا يالشيوعية)

– قبل اسقاط حكومة عبد الكريم قاسم

(عرب كرد فد حزام … عاش الزعيم المقدام)

– بعد اسقاط حكومة عبد الكريم قاسم

(يا بغداد ثوري ثوري … خلي قاسم يلحگ نوري)

– اثناء حكم عبد السلام عارف

(عبد السلام محبوبنه … مكتوب جوه گلوبنه)

(احنه جنودك يا سلام … سير سير للأمام)

– بعد وفاة عبد السلام عارف

(طار بالبصرة لحم … وگع بالگرنة فحم)

– قبل معاهدة كامب ديفيد

(دولة وحده عربية … على عناد الصهيونية)

– بعد معاهدة كامب ديفيد

(حافظ الأسد يا جبان … شيل أيدك من لبنان)

(يا سادات يا بومة … قشمروك بحلقومة)

(يا سادات يا جبان … يا عميل الأمريكان)

– اثناء انتفاضة عام ١٩٩١م

(لا اله الا الله … صدام عدو الله)

– بعد فشل الانتفاضة عام ١٩٩١م

(ما نريد الخبز والماي … بس نريد ابو عداي)

– قبل سقوط صدام حسين

(فوت بيها وعـ الزلم خليها)

– بعد سقوط  صدام حسين

(طاح الصنم طاح)

– قبل الأنتخابات “بعد سقوط النظام البعثي

(ماكو ولي الا علي … ونريد قائد جعفري)

– بعد الأنتخابات

(بأسم الدين … باگونه الحرامية)

ماذانريد وهل من مزيد وما شبعوا اهل الثريد وووووووووو
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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