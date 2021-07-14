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قال المتنبي:أمُنسِيَ السكونَ وحضرموتا ووالدتي وكندةَ والسُبيعا

قالَ تعالى:(بلسانٍ عربيٍ مبينْ)/195 / الشعراء

قال المتنبي:

أمُنسِيَ السكونَ وحضرموتا ووالدتي وكندةَ والسُبيعا

في سلسلة(1):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية،سلسلة عظائم القصائد، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(2) المهجر

من فضلِ ربي ماأقولُ وأكتبُ ** وبفضل ربي للعجائب أندَبُ( بيت الشاهر)

أعلن حدادكَ في الناصريةْ(3)

أعلن حدادكَ في الناصريةْ 00 هُنا البُكاء 00 هُنا اصطلاءْ0 0 هنا الرضيعْ 00 هنا الصريعْ هنا القتيلْ 00 هنا الصهيلْ 00 هنا المنيةْ! ** أعلنْ حدادكَ في الناصريةْ 00 فما بكي العراقْ 00 الا بعين الناصريةْ وما ابتسمَ العراقْ الا بعين الناصريةْ فتلك ( اورٌ) من ألفِ عام نبيةْ! ** أعلنْ حدادكَ في الناصريةْ 00 هي مدينةُ (يسوعْ) تطفو على دمٍ خَشوعْ (وبَردي)00 (ومشحوفٍ ) وقصيدةٍ 00 وطيرٍ مهاجرْ من قلبِ شاعرْ وبسالةٍ وقضيةْ! ** أعلنْ حدادكَ في الناصريةْ 00 خُذْ ( كربلاءْ ) والكبرياءْ) خُذْ الطفوفْ خُذْ المنابرَ كلها خُذْ (الأمم المتحدة ) إن ظل منها ضميرْ ليس أجيرْ وخُذْ طقوسَكَ البابليةْ 00 ** أعلنْ حدادَكَ في الناصريةْ 00 فهنا الهباتْ هنا جراحُكَ والمماتْ هنا واهباتُكَ للرزيةْ00 ** أعلنْ حدادكَ في الناصريةْ 00 قلْ للعراقْ يامُخيفا لايُطاقْ هوّنْ علينا موتَكَ فينا نحنُ وُلدكَ 00 نحنُ صُناعُ الهويةْ ** أعلنْ حِدادكَ في الناصريةْ 00 فلطالما 00 أمٌّ بكتْ 00 وطنٌ بكى أبٌ بكى 00وصوامعٌ 0 0 ذَرَفتْ دموعا ( سومريةْ) 13/7/ 2021م

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(1) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (2) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (3) كتبت في فاجعة ضحايا حرق مستشفى الحسين في الناصرية 12/7/ 2021

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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