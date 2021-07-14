كوارث متعاقبة وأليمة والشهادة والمقاومة وجس النبض والطرق الخلفية…

سلمان لطيف الياسري

في العراق هنآك مستجدات مهمة في الافق ينذر بتغييرات متسارعة تنعكس على مجمل الخارطة السياسية للمنطقة ومنها

١ – ‏ ‎خبر مسرب من الخضراء عن إبلاغ السفير البريطاني للكاظمي بأن الأمور في بغداد أصبحت على حافة الهاويه وأنَ هناك حكومه بديله وجاهزه شكلت خارج العراق ،، الملاحظ ، المليشيات شمت الخبر وحاليا هي بطور الحوثنه للسيطرة على بغداد كخطوة استباقيه والدليل اليوم رئيس اركان الحرس الثوري في بغداد …

٢ – الانسحاب الأميركي من افغانستان وعودة سيطرة طالبان على البلاد بشكل هادىء ومدروس ويبدو متفق عليه مسبقًا .

٣ – قدوم قوات بريطانية واميريكية الى قواعد جديدة في الاردن وتحويل مقر القيادة المركزية الامريكية الوسطى من قاعدة السيلية في قطر الى هذه القاعدة .

٤ – المؤشر الخطير والاهم البدء بخروج الشركات النفطية العملاقة من العراق وترك العمل بحجة عدم توفر بيئة استثمارية امنة في العراق..‏بريتيش بتروليوم البريطانية

لوك أويل الروسية

إكسون موبيل الأمريكية

ثلاث شركات عملاقه تنسحب

ان العراق سيدخل مرحله حرب أو فوضى أمنيه كبيره

قبل كل حرب يتم سحب الشركات الكبيره والمحافظه على كوادرها

تقديرنا هذا نذير شؤم ..

٥ – قيام العديد من القيادات السياسية العراقي بالتنبؤ عن قرب نهايتهم وايجاد تفسير وتبرير لفشلهم والانتكاسة في ١٨ عام من فساد وسرقة ودمار ..

٦ – الانتكاسة في المنظومة الكهربائية في العراق عمومًا

٧ – الهجمات المتكررة على القواعد العسكرية الامريكية وسفارتها وقنصليتها في اربيل وتطور العمل بواسطة أستخدام الطائرات الدرون

٨ – عدم الوصول لإي اتفاق بخصوص المباحاثات النووية في فينا مع وصول قيادة أكثر تشددا للنظام في الانتخابات الرئاسية الايرانية الآخيرة ..

٩ – الإتفاق الثلاثي للعراق ومصر والاردن بما بسمى الشام الجديد بهندسة بريطانية ودفع واشراف اميريكي.. لمعالجة توازن القوى الاقليمية بالمنطقة ..

١٠ – الزيارة الخاطفة التي قام بها السياسي الصحفي المخضرم سعد البزاز لاقليم كردستان ولقاءه مع قادة الإقليم وعلى رأسهم كاكا مسعود وهناك تسريبات على ان الرجل يحمل في جعبة سفره الشي الكثير .

١١ – وفوق كل ما تقدم إستمرار ارتفاع اسعار النفط