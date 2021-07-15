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أسطورة إنجلترا يتغنى بالتأثير السحري لماجواير ورفاقه في يورو 2020

هاري ماجواير – مُنتخب إنجلترا – يورو 2020

سبورت 360– أشاد تيري بوتشر، أسطورة مُنتخب إنجلترا، بالتأثير السحري الذي أحدثه هاري ماجواير ومعه زملائه في الخط الخلفي للأسود الثلاثة خلال كأس أمم أوروبا يورو 2020 .

وكانت إنجلترا قد خسرت اللقب أمام مُنتخب إيطاليا في النهائي بركلات الترجيح، ولكنها كانت صاحبة الدفاع الأقوى في البطولة حيت لم تتلقي شباكها سوى هدفين فقط.

بوتشر: الصغار في إنجلترا أصبح ماجواير قدوتهم

وقال بوتشر، في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، : لقد كُنت أتحدث مع أحد الأشخاص، وكان الحديث حول أن الصغار حالياً يُريدون أن يكونوا مثل ماجواير ولوك شو وجون ستونز وكايل ووكر، أو كيران تريبير .

وتابع المُدافع السابق لإنجلترا حديثه بالقول : لقد فكرت وقُلت يا له من أمر رائع، ذلك إيجابي للغاية بالمُقارنة مع رغبة الجميع في أن يكونوا مُهاجمين مثل هاري كين .

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وأكمل بوتشر حديثه بالقول : كطفل، الآخرون كانوا بالفعل مُهاجمين، لذا كان علي أن ألعب في مركز قلب الدفاع ، وأوضح فكرته بالقول : الناس لم تكن تُحب أن تلعب في هذا المركز، ولكن الآن كل هذا تغير، وهذا يمنحني الكثير من الفخر .

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