الحكم السياسي في الاسلام (2)

لقد وضع الاسلام مقاييس ومعايير مهمة للحاكم المسلم تختلف اختلافا جوهريا للمعايير المتبعة لعل اهمها: الايمان بالله فهو يعلم السر وما اخفى وهو المعين وهو القوي وهو الحسيب الرقيب ان هذه الصفات تجعل الحاكم المسلم يرجو رضى الله لانه يعلم بان شيئا لا يخفى عليه من نية الحاكم وهو له خير معين اذا احسن النية وسوف يحاسب حسابا عسيرا من الله قبل ان يحاسبه شعبه

ممارسة الشورى مع الشعب ونوابه وعدم اهمال راي الاغلبية حتى لو اخطات في خياراتها. ولعل معركة احد خير درس للحاكم المسلم. فقد كان رسول الله وهو الذي لا ينطق عن الهوى كان لا يريد مقاتلة المشركين خارج المدينة لكن الاغلبية فيها خصوصا من الشباب الذي يريد خدمة الاسلام بطريقته اللحَّ على الرسول بالخروج فكانت الخسارة حتى ان رسول الله جرح فيها جرحا كبيرا. مع كل ذلك فان الله امر رسوله بالشورى فقال “وامرهم شورى بينهم” وقال في سورة ال عمران “وشاورهم في الامر”.

العزم في اتخاذ القرار والتعرف على انواع المنكر ومعرفة اقل الاضرار اذا ما اجبر في الاختيار من خلال مراعات المصلحة العامة وانقاذ ما يمكن انقاذه في حالات الحرب او الحصار او المجاعة الخ. فقد وافق رسول الله على صلح الحديبية رغم ان في مواده ظواهر اذلال للمسلمين. وقبل صلى الله عليه وسلم الشفاعة لمصلحة مشركين مجرمين سبق ان احل سفك دمهم.

ان يكون الحاكم المسلم قدوة امام المواطنين في الصدق والامانة والاستقامة والزهد. فهو اول من يضحي واخر من يستفيد. يجعل خوف الله والحساب اهم من مركزه وشخصيته العامة. خير الامثلة رسول الله الذي فرض على نفسه قيام الليل. ولا يامر احدا امرا الا يطبقه على نفسه واهله. ولم يشبع من طعام وكان يحترم نساءه ويلعب مع الصبيان. كذلك زهد عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعمر بن عبدالعزيز.

لقد فصل لنا القران الكريم معايير اساسية لبعض الايات من سورة النساء “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن الله نعما يعظكم به، إن الله سميعا بصيرا. يأيها الذين أمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر، ذلك خير وأحسن تأويلا”.

د. نصيف الجبوري

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