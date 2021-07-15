القنبلة النووية هي الشيء الوحيد لم يستخدمونه بعد ضد العراق

بقلم مهدي قاسم

يُعد العراق من البلدان القليلة والنادرة في عصرنا الحديث الذي تعرّض لعملية انتقام تخريبي و تدميري ممنهج ومنظم متواصلين للقضاء عليه ، بل محوه من الوجود إذا أمكن ذلك ، ولا سيما بعد سقوط النظام السابق، حيث تحالف ضده أنصار النظام السابق مع حلفائه الأقربين من القوى الإرهابية والتكفيرية تنظيماتها المختلفة ، و بتواطؤ وتنسيق غير مباشرين من قبل الأحزاب والميليشيات الموالية للنظام الإيراني في العراق :

أنصار النظام السابق ثأرا لفقدانهم نظام حكمهم ،بينما أنصار وأتباع النظام الإيراني انتقاما للحرب العراقية الإيرانية.

ففي البداية عطلوا معامله ومصانعه ( ذات إنتاجية مقبولة ومغطيه للأسواق العراقية بشكل نسبي جيد) ثم مزارعه وحقوله تعطيلا كاملا ، بهدف فتح أسواق العراق ــ حصريا ــ أمام منتجات وبضائع دول الجوار وخاصة إيران وتركيا .

ثم حرمانه من المياه الطبيعية بهدف تجفيف مساحات واسعة من أراضيه ، و ذلك من خلال تغيير مسار الأنهار القادمة من دول الجوار وخاصة وعلى الأغلب من الأراضي الإيرانية ، كذلك بسبب بناء سدود في تركيا ، و أعقبت ذلك عملية تسميم ثرواته السمكية مرارا وتكرار، وعمليات حرق منظمة لمرات عديدة ، ما تبقى من حقول القمح والشعير غير ذلك الحبوب الضرورية لصناعة الخبز والمعجنات الأخرى ، و ذلك بغية الاعتماد الكلي على الأسواق الأجنبية في استيراد أنواع الطحين أو الحنطة .

ولكن قبل ذلك تعرّض العراق إلى أشرس عمليات إرهابية وتفجيرية يومية متواصلة ، طالت أكثر من عشر سنوات ، ونتجت عنها مئات آلاف من القتلى والجرحى حتى اضطر مكتب الأمم المتحدة المنتدب إلى العراق ، إلى نشر محصلات شهرية عن أعداد ضحايا العمليات الإرهابية بين صعود كبير و بين ” مراوحة عادية ” كما لوكانت المسألة تخص بورصة الأسواق العالمية الكبرى !..

إلى جانب كل هذا ، استمرت عمليات اللصوصية والنهب المنظم للمال العام ،( بفتاوى من رجال دين معممين و متواطئين مع عصابات اللصوص من ساسة متنفذين) مع توقف أو تلكؤ المشاريع الإعمارية والإنمائية بسبب سرقة الأموال المخصصة لها بهدف التمويل ..

وخاصة عدم تنفيذ مشروع الطاقة الكهربائية التي صُرفت عليها أكثر من ثمانين مليار دولار بلا جدوى ــ حسب تصريح الكاظمي نفسه مشيرا إلى الفساد ــ ، كل ذلك حتى يبقى العراق مستوردا للطاقة الكهربائية من إيران !!..

ولكن ما أن توقفت العمليات الارهابية ، بغتة ، وكأنما بضربة عصا ساحر بارعة وماهرة ؟!! ،حتى حلت محلها أشكال أخرى من عمليات إرهابية من قبيل : عمليات إشعال حرائق شبه يومية أوأسبوعية متعمدة ، سواء داخل مولات ومحلات أخرى للقطاع الخاص أو في مؤسسات الدولة ودوائرها ومستشفياتها ، بغية قتل مئات المرضى المسالمين والأبرياء حرقا أو اختناقا ..

فالشيء الوحيد الذي لم يستخدمونه حتى الآن ضد العراق ودولته وشعبه هو القنبلة النووية ..

وأنا على يقين تماما من أنه إذا استطاعوا الحصول على قنبلة نووية صغيرة وذات إشعاع مناطقي محدد ،لاستخدموها ضد العراق بكل حقد وبرودة دم وانتقام رهيب ..

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