المعهد القضائي ينظم ورشة عمل لمحققي محاكم التحقيق المركزية

بغداد / إعلام القضاء

نظم المعهد القضائي اليوم الخميس الموافق 15 /7 /2021 ورشة عمل للمحققين القضائيين العاملين في محاكم التحقيق المركزية لاستئنافي الرصافة والكرخ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق.

وقال مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “الورشة والتي حضرها اثنين وثلاثين محققا قضائيا تناولت موضوع مراحل التحقيق وضمانات المتهم في ظل القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف أن “الورشة ادارها مدربون دوليون من اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق ، لافتا إلى أن ورش العمل ستكون مستمرة خلال الاسابيع القادمة تتناول مواضيع عدة تخص عمل محاكم التحقيق”.

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