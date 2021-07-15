Posted on by

المفوضية تحسم الجدل بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين

المفوضية تحسم الجدل بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين

ردت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، على الانباء التي تحدثت عن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي “جليل عدنان خلف” من المهام المناطة به رئيسًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقالت المفوضية في بيان  انه “لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي “جليل عدنان خلف” من المهام المناطة به رئيسًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
واضاف البيان، “يؤكد رئيس وأعضاء مجلس المفوضين التزامهم بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول ٢٠٢١”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here