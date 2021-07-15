المفوضية تحسم الجدل بشأن انسحاب رئيس مجلس المفوضين

ردت مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، على الانباء التي تحدثت عن انسحاب رئيس مجلس المفوضين القاضي “جليل عدنان خلف” من المهام المناطة به رئيسًا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.