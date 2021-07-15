تقرير استخباراتي يكشف تفاصيل مثيرة بشأن حريق مستشفى الحسين

كشف تقرير استخباراتي، أمس الأربعاء، عن تفاصيل مثيرة بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار، فيما أشار إلى احصائيات مغايرة لأرقام وزارة الصحة. وبحسب وثائق صادرة عن مديرية استخبارات وأمن محافظة ذي قار،

فإنهم سجلوا وفاة 64 شخصاً نتيجة لإصاباتهم بحروق، واصابة 25 آخرين بحالات اختناق. فيما كشف التقرير عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول فاجعة حريق مستشفى الإمام الحسين في مدينة الناصرية، كما حدد الأسباب والنتائج. وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من أمس الأربعاء، الحصيلة النهائية لحريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار. وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، “بعد اتمام اجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في محافظة ذي قار بلغ مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام ٣٩ شهيدا معلوم الهوية و٢١ شهيدا مجهول الهوية”. وأضاف البيان، أنه “يتم حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الاجراءات الطبية العدلية اللازمة”.

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