ريال مدريد يحدد سعر فاران النهائي لمانشسر يونايتد

رافاييل فاران – ريال مدريد – الدوري الإسباني

حدد ريال مدريد السعر الذي يريده من مانشستر يونايتد مقابل التخلي عن المدافع الفرنسي رافاييل فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد عقب نهاية الموسم القادم، ويرغب النادي في بيعه هذا الصيف إن استمر اللاعب بالمماطلة في مفاوضات تجديد العقد، لتجنب رحيله مجاناً في الصيف المقبل.

مانشستر يونايتد يعلق آماله على فاران للعودة إلى القمة

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد طلب من مانشستر يونايتد 51 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيل فاران، وهو ما يعادل 60 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن هناك بعض المصادر ادعت أن ريال مدريد سيتخلى عن اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، لكن اتضح أن هذه الأنباء غير صحيحة، حيث يرفض النادي الملكي التنازل عن مطالبه المالية.

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ويسعى مانشستر يونايتد التوقيع مع فاران بعد التعاقد مع جادون سانشو من بوروسيا دورتموند، وذلك ليشكل ثنائي رائع مع هاري ماجواير في الموسم القادم، على أمل أن يكون القطعة الأخيرة التي تنقص المدرب أولي جنار سولشاير لتحقيق الألقاب.

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