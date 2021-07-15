صحة إقليم كوردستان تعلن تسجيل إصابات بمتحورة دلتا لفيروس كورونا

أعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي، تسجيل إصابات بمتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس وزارة الصحة في إقليم كوردستان، حول مستجدات إصابات كورونا، اليوم الخميس (15 تموز 2021): “بالمقارنة مع الأسابيع الماضية، تضاعفت الإصابات ضعفي ما سبقها، وتم اكتشاف إصابات بمتحورة دلتا”.

وزير صحة إقليم كوردستان، أضاف: “أجرينا عدة اختبارات دقيقة خلال المدة الماضية، وتبين لنا وجود إصابات بمتحورة دلتا في إقليم كوردستان، بين المصابين بفيروس كورونا”.

وأشار برزنجي إلى أن التوعية الصحية أهم من كل شئ،ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وفي السياق، أضاف وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي: “تمكنت صحة إقليم كوردستان، من تأمين الاختبار الخاص بالكشف عن متحورة دلتا لفيروس كورونا، وعلى مستوى العراق، هذا الاختبار ليس متوفراً إلا في إقليم كوردستان”.

برزنجي أشار إلى الدراسات التي تؤكد أن متحورة دلتا، سريعة التفشي، وعلى المواطنين حماية أنفسهم من الإصابة، عقب تفشيه في إقليم كوردستان”، ودعا وزارات الداخلية والأوقاف، والنقل، وكافة المحافظين، والإدارات المحلية إلى الى الإلزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي”.

وحول اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إقليم كوردستان، أشار برزنجي إلى أن تلقي اللقاح من قبل المواطنين في إقليم كوردستان، أفضل حالياً، وتم تلقيح 9% من المواطنين ممن تتجاوز اعمارهم الـ18 عاماً حتى الآن، ، كما تلقى 5% من المواطنين الجرعة الثانية من اللقاح.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان حتى الآن إلى 198741، شفي منهم 183161، وتوفي 4553، ولا يزال 11027 يتلقون العلاج.

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