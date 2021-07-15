عالية نصيف تدعو الى عدم الرضوخ لضغوط شركة (جي اي) الأمريكية الاحتكارية.. وتحذر:  الشركة ستبقي العراق بلا كهرباء لـ 5 سنوات قادمة

دعت النائبة عالية نصيف المسؤولين الشرفاء في وزارة الكهرباء الى عدم الرضوخ لضغوط شركة (جي اي) الأمريكية الاحتكارية التي تسعى لتحقيق أرباح طائلة على حساب إبقاء العراق بلا كهرباء لخمس سنوات قادمة .

وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن حذرنا سابقاً من استمرار تدهور الكهرباء بسبب احتكار المشاريع من قبل شركات محددة نهبت الأموال ولم تقدم أي شيء يستحق الذكر، ورغم التحذير المستمر من أضرار الشركات الاحتكارية نجد شركة (جي اي) الأمريكية تمارس شتى أنواع الضغوط لجعل وزارة الكهرباء توقع عقوداً احتكارية معها بمئات ملايين الدولارات لصيانة و تأهيل المحطات الكهربائية، والتي بالإمكان صيانتها وتأهيلها بمبالغ اقل بنسبة تتجاوز الـ٤٠ بالمئة اذا ما فتح باب التنافس أمام الشركات الرصينة ” ، مشيرة الى ” ان هذه الشركة تقوم بالضغط لترسيخ الاحتكار لخمس سنوات أخرى من خلال دفع الوزارة نحو توقيع عقود طويلة الأمد لمدة خمس سنوات “.

وطالبت نصيف المسؤولين الشرفاء في الوزارة بعدم الرضوخ لضغوط هذه الشركة ” ، محذرة بعض المتواطئين مع الشركات الاحتكارية من الاستمرار في لعب هذا الدور الذي تسبب خلال السنوات الماضية بهدر أموال الشعب العراقي وتدمير قطاع الكهرباء .

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