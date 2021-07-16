اكتشاف عراقي لقانون جديد في الرياضيات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اني المواطن العراقي حازم حميد رشيد البالغ من العمر 64 سنة
ارتايت ان اقدم لكم اكتشافي الجديد في الرياضيات واود ان تكون صحيفتكم هو اول صحيفة تنشر هذا الاكتشاف لثقتي الكاملة بحجم وقيمة هذه الصحيفة وامانتها في توصيل كل ما يفيد البشرية
ولو باصغر خبر
ارتايت ان اقدم لكم اكتشافي الجديد في الرياضيات واود ان تكون صحيفتكم هو اول صحيفة تنشر هذا الاكتشاف لثقتي الكاملة بحجم وقيمة هذه الصحيفة وامانتها في توصيل كل ما يفيد البشرية
ولو باصغر خبر
كنت منذ الصغر وانا احاول ان اعرف حول ماهية النسبة الثابتة في الرياضيات
توسعت جدا في هذا المجال على مر السنين ودرست تاريخ العلماء منذ القرن السادس عشر الميلادي حول هذا الموضوع وادركت ان لا احد قد توصل الى الحل النهائي لاستخراج قيمة النسبة
الثابتة بالصيغة التي تحدد عدد المراتب الصحيحة بعد الفارزة
توسعت جدا في هذا المجال على مر السنين ودرست تاريخ العلماء منذ القرن السادس عشر الميلادي حول هذا الموضوع وادركت ان لا احد قد توصل الى الحل النهائي لاستخراج قيمة النسبة
الثابتة بالصيغة التي تحدد عدد المراتب الصحيحة بعد الفارزة
حيث كلنا نعرف ان النسبة الثابتة هي عبارة عن رقم ثلاثة ويليه كسور عشرية عددها الى مالا نهاية
فلو رجعنا الى الاكتشافات السابقة لعلماء الرياضيات ومن ضمنهم نيوتن جميهم وضعوا قوانين لو طبقناها ستظهر قيمة النسبة الثابتة وبكسور عشرية لم نعرف الى اي كسر عشري هو الصحيح
وان معظم القوانين تعتمد على جمع متاواليات عددية غير منتهية كلما جمعت اكثر من المتواليات ستحصل الى اقرب ما يمكن من قيمة النسبة الثابتة ولكن لو سالتهم عن عدد المراتب الصحيحة
بعد الفارزة سيكون جوابهم مستحيلا
اما القانون الجديد الذي اكتشفته هو عبارة عن معادلة واحدة فقط وليست عبارة عن متواليات عددية غير منتهية والمجهول فيها هو ان تعوض فيه عدد الكسور العشرية الصحيحة التي تريدها بعد
الفارزة
مثلا لو اردت ان تعرف خمسة الاف كسر عشري صحيح بعد الفارزة ليس عليك سوى ان تعوض عن المجهول بالرقم خمسة الاف وهكذا
لقد راسلت في بداية الامر الى دائرة حقوق الملكية الفكرية في مصر فاجابوني بوجوب ذهابي الى مصر او من ينوب عني للحصول على حقوق الملكية الفكرية ولكن لم يتم الامر لصعوبة ذهابي
وايضا لم املك احدا في مصر لاتمام الموضوع
وايضا راسلت المجمع العلمي في العراق واشادوا بي على هذا الانجاز ولكن بينوا لي ان ليس لهم الصلاحية حول حقوق الملكية الفكرية فبت عاجزا الى من الجأ
وحرصا مني وثقتي العالية بكم ارفقت لكم وثائق تفاصيل اكتشافي لهذا القانون لاني احس ان لا احد لي في هذا الموضوع غير الله اولا ثم انتم
اخوكم حازم حميد رشيد البدري
فلو رجعنا الى الاكتشافات السابقة لعلماء الرياضيات ومن ضمنهم نيوتن جميهم وضعوا قوانين لو طبقناها ستظهر قيمة النسبة الثابتة وبكسور عشرية لم نعرف الى اي كسر عشري هو الصحيح
وان معظم القوانين تعتمد على جمع متاواليات عددية غير منتهية كلما جمعت اكثر من المتواليات ستحصل الى اقرب ما يمكن من قيمة النسبة الثابتة ولكن لو سالتهم عن عدد المراتب الصحيحة
بعد الفارزة سيكون جوابهم مستحيلا
اما القانون الجديد الذي اكتشفته هو عبارة عن معادلة واحدة فقط وليست عبارة عن متواليات عددية غير منتهية والمجهول فيها هو ان تعوض فيه عدد الكسور العشرية الصحيحة التي تريدها بعد
الفارزة
مثلا لو اردت ان تعرف خمسة الاف كسر عشري صحيح بعد الفارزة ليس عليك سوى ان تعوض عن المجهول بالرقم خمسة الاف وهكذا
لقد راسلت في بداية الامر الى دائرة حقوق الملكية الفكرية في مصر فاجابوني بوجوب ذهابي الى مصر او من ينوب عني للحصول على حقوق الملكية الفكرية ولكن لم يتم الامر لصعوبة ذهابي
وايضا لم املك احدا في مصر لاتمام الموضوع
وايضا راسلت المجمع العلمي في العراق واشادوا بي على هذا الانجاز ولكن بينوا لي ان ليس لهم الصلاحية حول حقوق الملكية الفكرية فبت عاجزا الى من الجأ
وحرصا مني وثقتي العالية بكم ارفقت لكم وثائق تفاصيل اكتشافي لهذا القانون لاني احس ان لا احد لي في هذا الموضوع غير الله اولا ثم انتم
اخوكم حازم حميد رشيد البدري
07716102628