اكتشاف عراقي لقانون جديد في الرياضيات

اني المواطن العراقي حازم حميد رشيد البالغ من العمر 64 سنة

ارتايت ان اقدم لكم اكتشافي الجديد في الرياضيات واود ان تكون صحيفتكم هو اول صحيفة تنشر هذا الاكتشاف لثقتي الكاملة بحجم وقيمة هذه الصحيفة وامانتها في توصيل كل ما يفيد البشرية

ولو باصغر خبر

كنت منذ الصغر وانا احاول ان اعرف حول ماهية النسبة الثابتة في الرياضيات

توسعت جدا في هذا المجال على مر السنين ودرست تاريخ العلماء منذ القرن السادس عشر الميلادي حول هذا الموضوع وادركت ان لا احد قد توصل الى الحل النهائي لاستخراج قيمة النسبة

الثابتة بالصيغة التي تحدد عدد المراتب الصحيحة بعد الفارزة