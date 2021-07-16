الأولمبياد تفتقد فيدرر بسبب الإصابة

جنيف: أ ف ب

أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجر فيدرر انسحابه من أولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الحالي، وذلك نتيجة “انتكاسة” في عملية تعافيه من العملية الجراحية التي أجراها في ركبته.

ويأتي قرار انسحاب السويسري المتوج بعشرين لقباً في بطولات الغراند سلام، من الألعاب الأولمبية عقب خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون على يد البولندي هوبرت هوركاش.

وخضع فيدرر الذي يحتفل الشهر المقبل بميلاده الأربعين، لعمليتين جراحيتين في ركبته العام الماضي، ما تسبب بعدم إكماله الموسم الذي تأثر كثيراً بتداعيات فيروس كورونا، ثم بقراره عدم إكمال بطولة رولان غاروس الشهر الفائت والانسحاب منها عشية مباراته في ثمن النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني لأنه أراد الاحتفاظ بقوته لبطولة ويمبلدون.

وكشف فيدرر أنه “خلال موسم الدورات العشبية، عانيت للأسف من انتكاسة في ركبتي، وتقبلت فكرة بأنه يتوجب علي الانسحاب من ألعاب طوكيو الأولمبية” حيث كان يمني النفس بإحراز الذهبية الأولمبية في فئة الفردي للمرة الأولى في مسيرته الأسطورية.

وسبق للمصنف الأول عالميا سابقا أن غاب عن أولمبياد ريو 2016 بسبب الإصابة في ركبته اليسرى ما حرمه من المشاركة الأولمبية الخامسة بعد أعوام 2000 و2004 و2008 و2012.

وتبقى أفضل نتيجة للسويسري على صعيد الفردي نيله فضية لندن 2012 بعد خسارته في النهائي على ملاعب عموم إنكلترا في ويمبلدون أمام البريطاني أندي موراي، بينما توج بالذهب في فئة الزوجي عام 2008 في بكين برفقة ستانيسلاس فافرينكا.

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