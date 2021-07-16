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بطريارك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم يشيد بجهود الرئيس بارزاني في تعميق ثقافة التعايش بين المكونات

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الخميس ، بطريارك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو.

وجرى خلال اللقاء ، تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق والتعايش بين المكونات في هذا البلد.

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بطريارك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو ، ثمن خلال اللقاء جهود الرئيس بارزاني في حماية المكونات وتعميق ثقافة التعايش والتضامن بين المكونات الدينية والقومية في إقليم كوردستان والعراق.

كما جرى خلال اللقاء ، التأكيد على ما من شأنه تهيئة الأرضية لحث المسيحيين وبقية المكونات على العودة الى مناطقهم وعدم التفكير في ترك بلادهم.

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