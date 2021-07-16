دولة سومر، النبع الاول للحضارة الانسانية، الشرائع والقوانين ! (*) د. رضا العطار

ان اقدم شريعة ظهرت الى الوجود حتى عام 1947 هي الشريعة التي اصدرها

( حمورابي )، الملك السامي ذو الشهرة التي طبقت الاذان والذي بدأ حكمه في حدود 1750 ق م — دونت تلك الشريعة بالخط المسماري وباللغة السامية المعروفة باسم اللغة البابلية وتشتمل على نحو ثلثمائة مادة تتوسط بين ديباجة (مقدمة) تنطوي على التفاخر وتعداد المآثر وبين خاتمة مليئة باللعنات. وتقوم مسلة حجر ( الديوريت) المدونة فيها تلك الشريعة الآن في متحف ( اللوفر) في جلال ومهابة. فإذا اعتبرنا وضعها من ناحية كثرة الاحكام فبها، فهي لا تزال اعظم وثيقة قانونية كشف عنها حتى الان — و لكن ليس من ناحية الزمن والقدم، لكن في نفس العام كشف عن شريعة قوانين اصدرها الملك السومري ( لبت – عشتار) الذي سبق حمورابي في الزمن بأكثر من مائة وخمسين عاما.

ان شريعة (لبت – عشتار) كما تسمى الآن، لم تأتنا منقوشة في مسلة (مثل شريعة حمورابي) وانما في لوح من الطين مجفف بالشمس. انها مدونة بالخط المسماري، ولكن باللغة السومرية وهي ليست من اللغات السامية.

لقد وجد هذا اللوح مع بداية القرن العشرين بزمن قصير ولكن محتوياته ظلت لعدة اسباب غير معروفة وغير منشورة. وبعد ان اتم جمعها وترجمتها من قبل

(فرنسيس ستيل) الذي كان انذاك مساعد امين متحف في جامعة بنسلفانيا في امريكا.

انها كانت تشتمل على مقدمة وخاتمة وعلى عدد من مواد الأحكام، لا يعلم عددها على نحو مضبوط، اذ لم يسلم منها سوى سبع وثلاثين مادة بعضها كامل وبعضها ناقصة.

على ان احقية (لبت – عشتار) بشهرة كونه اول مشرع في التاريخ لم تدم زمنا طويلا. ففي عام 1948 كان العالم الأثري العراقي المعروف طه باقر أمين المتحف العراقي في بغداد يجري التنقيب في تل صغير يدعى(حرمل)، الذي اعلن عن اكتشاف لوحين مدونتين بشريعة أخرى أقدم من (شريعة ابت- عشتار). وقد دون هذان اللوحان، مثل شريعة حمورابي، باللغة السامية البابلية.

وقد قام الباحث المسماري الشهير البرشت جوتزه من جامعة (ييل) في الولايات المتحدة بأستنساخهما وترجمتها. وقد جاء في المقدمة التي تسبق الاحكام، ذكر ملك يسمى (بلالاما) الذي يرجح انه عاش قبل (لبت – عشتار) بزهاء سبعين عاما. وهذه الشريعة المدونة ظلت محتفظة بأحقية القدم والاسبقية الى عام 1952 عندما حظيت بأستنساخ وترجمة لوح منقوش بأجزاء من الشريعة التي اصدرها الملك السومري (اور- نمو) ذلك الحاكم الذي اسس السلالة الشهيرة المعروفة بأسم سلالة (اور) الثالثة والذي بدأ حكمه في 2050 ق م اي بنحو 300 عام قبل الملك البابلي حمورابي.

يقول عالم الاثار الشهير صموئيل كريمر : ( ولما كانت الالواح المدونة بالقوانين السومرية نادرة الوجود جدا فأنني اسرعت في طلب اللوح الطيني رقم ( 3191 ) ولما جاؤا به اليّ وجدته لوحا مجففا بالشمس ذا لون اسمر خفيف وقد تحطم منه اكثر من نصف كتابته، اما ما بقى منه سالما محفوظأ، بدا لي بادئ ذي بدء انه لا امل في فهمه. ولكن بعد ان امضيت عدة ايام في البحث المركز اخذت محتوياته تتضح لي شيئا فشيئا وادركت وانا على شئ غير قليل من الحماسة والتأثر، ان ما بين يدي ما هو الاّ نسخة من اقدم شريعة معروفة في تاريخ البشر.

لقد كان القانون والعدالة من الافكار الاساسية في بلاد سومر في كلتا الناحيتين النظرية والممارسة العملية بحيث انهما كانا متغلغلين في حياة السومريين الاجتماعية والاقتصادية. فلقد عثر المنقبون الاثاريون في غضون القرن التاسع عشر على الوف من الواح الطين مدونة بشتى صنوف الوثائق القانونية السومرية – كالعقود والوصايا والصكوك الخاصة بالاتفاقيات وصكوك الديون وقرارات المحاكم. وكان الطالب المتقدم في بلاد سومر يخصص شطرا كبيرا من مدة دراسته في حقل القانون فكان يتمرن على ضبط العبارات والمصطلحات القانونية وكذلك استنساخ نصوص القوانين وقرارات المحاكم التي اكتسبت الصفة القطعية. نشرت اول مرة عام 1950 .

* مقتبس من كتاب الواح طينية السومريون لصموئيل كريمر جامعة شيكاغو 1963

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