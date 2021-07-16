رئيس حكومة إقليم كوردستان يعبر عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات في 4 دول اوربية

عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الجمعة ، عن تضامنه مع عائلات ضحايا الفيضانات الغزيرة التي ضربت ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا ، مقدماً تعازيه لهم.

مسرور بارزاني ، قال في تغريدة على حسابه في تويتر ، ان “حكومة إقليم كوردستان تتقدم بأحر التعازي لجميع المتضررين”.

وكانت ألمانيا قد أعلنت أن عدد القتلى جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب البلاد إرتفع الى اكثر من 81 شخصاً.

وقالت شرطة مدينة كوبلنتس إن أكثر من ألف شخص مفقودون في منطقة نوينار آرفايلر لغاية الان.

وقعت أسوأ الفيضانات في ولايتي راينلاند بفالتس وشمال الراين-وستفاليا، حيث جرفت المياه مبانٍ وسيارات في طريقها.

كما طالت الفيضانات التي عزاها مسؤولون عديدون إلى التغيّر المناخي ، بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا .

وفي بلجيكا تسببت العواصف في مقتل ثمانية أشخاص فيما لا يزال أربعة في عداد المفقودين، كما تعرضت لوكسمبورغ وهولندا ايضاً لأضرار كبيرة.

وقد تأذت هولندا بشدّة ، مع تضرر العديد من البيوت في ولاية ليمبورغ الجنوبية، وإخلاء بيوت رعاية.

يأتي ذلك بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة في أجزاء من أوروبا الغربية تسببت في فيضان الأنهار الرئيسية عن ضفافها.

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