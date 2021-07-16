روما يستقطب الحارس باتريسيو

ميلانو: أ ف ب

وقّع الحارس الدولي البرتغالي روي باتريسيو عقداً مع روما الإيطالي لمدَّة ثلاث سنوات قادماً من ولفرهامبتون الإنكليزي، ليصبح أول صفقة للفريق منذ وصول مواطنه المدرب جوزيه مورينيو، وفق ما أعلن النادي امس الاربعاء.

وذكر نادي العاصمة أن باتريسيو (33 عاما) وقع على عقد حتى حزيران 2024 مقابل 11,5 مليون يورو (13,5 مليون دولار)، إضافة إلى المكافآت.

وقال باتريسيو: إنه عندما نتحدث عن مواطنه “جوزيه مورينيو، فنحن نتكلم عن أحد أعظم المدربين في العالم وأنا متحمس لبدء العمل معه والقيام بكل ما في وسعي لمساعدة الفريق».

وتابع، “روما ناد كبير وينتظرني تحد جديد وأنا متحمس لمحاولة ومساعدة النادي لتحقيق أهدافه».

يعد باتريسيو الحارس الاول للبرتغال حاليا وفي حوزته 96 مباراة دولية وقد خرج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا هذا العام امام بلجيكا بعد أن حقق اللقب عام 2016.

انضم إلى ولفرهامبتون من سبورتينغ في العام 2018.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط