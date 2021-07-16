كما جاء في الصفحات 163 – 165 من الجزء الثالث و الثلاثين 33 من موسوعة “المفصل في تاريخ النجف الأشرف للبروفيسور حسن عيسى الحكيم .

” الدكتور صاحب بن السيد جواد الحكيم

ولد الدكتور صاحب الحكيم في مدينة النجف الأشرف عام 1361 هجرية ، 1942 ميلادية ، و تعلم في مدارسها ، تخرج من جامعة بغداد في كلية طب الأسنان عام 1965 ، و حصل على شهادة دبلوم من كلية الجراحين الملكية في لندن عام 1976 ، و قد زاول مهنة الطب في النجف الأشرف.

كما كانت زوجته الدكتورة بيان الأعرجي تزاول هذه المهنة لكن تعرض الدكتور صاحب الحكيم للإعتقال ، و حجز داره بتهمة إخفاء الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم.

و كان قد إغتنم فرصة حضوره مؤتمر الأطباء في قبرص مع زوجته الدكتورة بيان فلم يحضرا المؤتمر ، و غادرا قبرص إلى بريطانيا و ذلك في عام 1982 ، فأسس مع الشهيد السيد محمد مهدي الحكيم و مجموعة من العراقيين ( منظمة حقوق الإنسان في العراق ) عام 1982 .

و تولى عضوية منظمات و هيئات دولية خارج العراق ، منها ( المنظمة العالمية للحوار العقائدي ) و الهيئة التنفيذية لمنظمة العاملين بالصحة و حقوق الإنسان في جنيف ، و جمعية الأمم المتحدة في لندن ، و الهيئة العامة للجنة العمل المشترك للمعارضة العراقية عام 1991 ، و المؤتمر الوطني العراقي في فيينا 1992 . و غيرها .

و قد ساعدته هذه المراكز العلمية و السياسية على مقابلة رؤساء جمهوريات ، و زعماء سياسيين و دينيين.

و مُنح في عام 1994 لقب سفير السلام العالمي .

و قد قلده البابا يوحنا بولص الثاني في الفاتيكان وسامَ السلام رقم 6000/ 883 بتاريخ 24 – 12 – 1994 .

و بعد سقوط النظام الصدامي عاد الدكتور صاحب الحكيم إلى النجف الأشرف لزيارة مدينته و محبيه ، و قام بنشاط علمي و سياسي كبير.. و بقي يتردد بين العراق و بريطانيا.

كتب الدكتور صاحب الحكيم ما يلي : (1)

1-أسماء بعض ضحايا إنتفاضة شعبان آذار 1991.

2- أطفال ضحايا القمع السياسي.

3- تقرير عن إغتصاب و قتل و تعذيب أكثر من 4000 إمراة في بلد المقابر الجماعية ” العراق”.

4- ذكرياتي مع آية الله.

5- قتل الإنسان في الأهوار.

6- موسوعة عن قتل و اضطهاد مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابر الجماعية ” العراق”.

7- القتل العام في الإنتفاضة الشعبانية في شعبان آذار 1991 8- حكم صدام الأسود ( بالفرنسية ).

9- العراقيون و العراقيات الذين منحهم صدام المجرم أوسمة شجاعة.

10- القتل الجماعي في العراق خلال إنتفاضة /شعبان آذار.

11- الشيوعية و الدين الإسلامي ( و هو أول مؤلفاته عام 1959 ).

12- محنة النجف خلال عقدين 1978- 1998 .

و قد كتب عن الدكتور صاحب الحكيم كتّاب عرب ، و مسلمون ، و أجانب.

و قام الدكتور صاحب الحكيم بترجمة كتب عن العراق ،

و أشغل الدكتور صاحب الحكيم أعمالاً صحفية في العراق ، و خارجه … منها مجلة الطلبة ، و مجلة الأضواء ، و مجلة الإيمان في النجف الأشرف ، و صحيفة التيار و الرافدين في لندن.

و له مشاركات في مؤتمرات علمية في عدد من الأقطار.

و تقديرا ً لجهود الدكتور صاحب الحكيم العلمية ، و السياسية و الإجتماعية ، أقام معهد الدراسات و البحوث بإشراف سماحة العلامة الدكتور السيد محمد بحر العلوم في مدينة النجف الأشرف حفلة تكريم في الثامن من رجب 1427 هـ المصادف ليوم 3/8/2005.” .

(1) Dr. Sahib Alhakim cv www.alhakim.co.uk

(2) فائق الشمري حواريات مع أكثر من مليون توقيع في أطول عريضة في التاريخ . الأميني : معجم المطبوعات النجفية ص 227 ، معجم رجال الفكر و الأدب في النجف خلال ألف عام 1/ 432 ، كوركيس عواد معجم المؤلفين العراقيين 2/109. ” .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط