قطر تستهل مشوارها في الكأس الذهبية بالتعادل أمام بنما

هيوستن: أ ف ب

استهلَت قطر مشوارها كضيفة في بطولة الكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف في كرة القدم، بتعادل مع بنما 3-3 ضمن المجموعة الرابعة في هيوستن. وتخوض قطر البطولة المخصصة لمنتخبات أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، بعد حصولها على بطاقة دعوة ضمن تحضيراتها لاستضافة مونديال 2022 نهاية العام المقبل. وتقدم “العنابي” ثلاث مرات في المباراة، لكنه فسح المجال لبنما بالعودة. وتأخرت المباراة المقررة في هيوستن نحو ثلاث ساعات بسبب ظروف الطقس. تقدمت قطر، بطلة آسيا 2019، في الدقيقة 48، عندما هز أكرم عفيف الشباك بتسديدة صاروخية قريبة. وعادلت بنما برأسية ذكية من رولاندو بلاكبيرن (51) لكن المعز علي، أفضل لاعب وهداف كأس آسيا، استعاد تقدم القطريين بعد دقيقتين، مترجماً بتسديدة أرضية تمريرة جميلة لعفيف (53).

عادلت بنما مستفيدة من تردد دفاعي قطري، وعبر بلاكبيرن أيضاً الذي سجل في مرمى الحارس مشعل برشم مرة ثانية (58)، لتهتز الشباك أربع مرات في عشر دقائق.

بعدها بخمس دقائق، حصلت قطر على ركلة جزاء ترجمها القائد حسن الهيدوس على طريقة بانينكا (63)، لكن عبد الكريم حسن كلف فريقه ركلة جزاء ترجمها إريك ديفيس معادلاً النتيجة مرة نهائية (79)، في ظل اهدار محمد مونتاري فرصة أخيرة كانت كفيلة بتحقيق الفوز. ورأى مدرب قطر الإسباني فيليكس سانشيز قبل البطولة انها ستمنحه فرصة للوقوف على جاهزية الفريق “لهذه البطولة أهمية كبيرة، فالمشاركة في بطولات رسمية والتعرف على مدارس كروية مختلفة ستمنحنا فرصة لتقييم مستوانا مقارنة بالمنتخبات التي سنواجهها في كأس العالم». وستلعب قطر بعد غد السبت مع غرينادا وهندوراس مع بنما.

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