Posted on by

كوردستان تتخطى حاجز 200 ألف إصابة بـ «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، تسجيل (7) وفيات و(1307) إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان  إنها أجرت خلال اليوم الماضي (11209) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل (1307) إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (328) منها في محافظة أربيل، (357) في محافظة السليمانية، (569) في محافظة دهوك، (14) في محافظة حلبجة، (37) في إدارة گرميان، و(2) في إدارة راپرين.

وأشارت الوزارة إلى تماثل (828) مصاباً للشفاء خلال اليوم المنصرم، (99) منهم في محافظة أربيل، (218) في محافظة السليمانية، (460) في محافظة دهوك، (6) في محافظة حلبجة، (45) في إدارة گرميان، و(0) في إدارة راپرين.

وأكدت الوزارة تسجيل (7) وفيات بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، (2) في محافظة أربيل و(3) في محافظة السليمانية، (1) في محافظة دهوك، (0) في محافظة حلبجة، (1) في إدارة گرميان، (0) وفي إدارة راپرين.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (٢٠٠٠٤٨) مصاباً، تماثل (١٨٣٩٨٩) مصاباً منهم للشفاء التام، وبقي (١١٤٩٩) مصاباً في المشافي يتلقون العلاج، فيما توفي منهم (٤٥٦٠) شخصاً.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close