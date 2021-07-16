مصر تعلّق آمالها على المصارعة والتايكواندو والكاراتيه

القاهرة: أ ف ب

تعلّق مصر المشارِكة في أولمبياد طوكيو المقبل بأكبر بعثة في تاريخها مع 134 رياضياً، الآمال على رياضات المصارعة والتايكواندو والكاراتيه. وبينما تضمّ البعثة 50 لاعبة و84 لاعباً يتنافسون في 24 رياضة، كانت أكبر بعثة سابقة لمصر في أولمبياد ريو 2016 مع 120 رياضياً.

وحققت مصر عبر مشاركاتها منذ أولمبياد ستوكهولم 1912، سبع ميداليات ذهبية، 10 فضيات و14 برونزية.

ويغيب رباعو مصر نظراً لقرار الاتحاد الدولي إيقاف البلاد عامين بسبب ثبوت إيجابية عينات المنشطات لعدد من اللاعبين، أبرزهم سارة سمير الحاصلة على برونزية ريو 2016.

وعن فرص مصر في الفوز بميداليات في طوكيو، قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية لوكالة فرانس برس: “لا أحب تقديم الوعود في مثل هذه المشاركات، والمهم لدينا حالياً استكمال برامج الإعداد للرياضيين بالشكل العلمي الموضوع من جانب اللجنة الأولمبية. نملك رياضيين متميزين في الخماسي والمصارعة والرماية والفروسية والجمباز والتايكواندو». وعن اللاعب المرشح لحمل العلم المصري في حفل الافتتاح، قال حطب: “كنا نأمل في انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الانكليزي مع المنتخب الأولمبي، لكن رفض ناديه بسبب ارتباطه ببدء مدة الاعداد مع فريقه وكثرة مشاركته مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 وأمم افريقيا في كانون الثاني المقبل بالكاميرون، حرمنا منحه شرف حمل العلم المصري باعتباره أحد سفراء مصر في كرة القدم الاوروبية و العالمية».

اعتبارات عديدة للتتويج

من جانبه كشف شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث عن فرص مصر في الأولمبياد، “لدينا نظام إحصائي نتبعه، فخلال أولمبياد ريو 2016 كان لدينا 16 لاعباً قادراً على المنافسة، أما بالنسبة لأولمبياد طوكيو فلدينا 20 لاعباً في الألعاب الفردية فضلاً عن كرة اليد وكرة القدم».

تابع، “بالطبع أتمنى أن يزيد العدد على البرونزيات الثلاث التي حققها أبطال مصر في أولمبياد ريو، ولكن يجب العلم أن المنافسة ستكون شديدة وهناك الكثير من الاعتبارات تدخل في النتيجة مثل القرعة».

واعتبر العريان أن أقرب الرياضات للتتويج هي الكاراتيه من خلال جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف، وفي الرماية عزمي محيلبة صاحب العديد من الميداليات العالمية، وفي التايكواندو سيف عيسى وهداية ملاك، وفي المصارعة محمد إبراهيم (كيشو) وعبد اللطيف منيع.

أما في السباحة، ففي حال وصول فريدة عثمان إلى النهائي ستكون كل الاحتمالات ممكنة “ولكن يجب العلم أن السباق المميز لفريدة الذي أحرزت فيه ميداليتين ببطولات العالم وهو 50م فراشة هو سباق غير مسجل في الأولمبياد».

وتملك أيضاً رياضة المبارزة فرصاً قوية من خلال فريق الحسام للرجال وأيضاً علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 في سلاح الشيش.

ويأمل فريق الفروسية في لعب دور الحصان الأسود بعد التألق في البطولات العالمية، أما في الخماسي الحديث فهناك فرص واقعية للاعبين أحمد الجندي وأحمد أشرف.

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