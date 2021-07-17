إغلاق مقرات حزبيَّة غير مسجَّلة رسمياً في المحافظات

بغداد: عمر عبد اللطيف

أكدت دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسيَّة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إغلاق مقرات لبعض الأحزاب غير المسجلة رسمياً في عدد من المحافظات، في حين أشارت إلى أنَّ العدد الكلي للأحزاب في العراق يبلغ 267 حزباً.

مدير عام الدائرة الدكتور هيمان تحسين قال في حديث لـ”الصباح”: إنه “أجرى زيارات مكثفة إلى مقرات الأحزاب السياسية في عدد من المحافظات”، مشيراً إلى أنه تأكد من وجود عدد كبير من مقرات الأحزاب غير مسجل رسمياً لدى دائرة الأحزاب الموجودة في تلك المحافظات، ووجّه قيادات العمليات والشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة بإغلاق المقر.

وأضاف أنَّ “أي مقر حزبي ليس له سند قانوني أو فتح دون موافقة دائرة الأحزاب يتعرض للغلق من قبل الجهات الأمنية الموجودة في المحافظة”، مبيناً أنَّ “هناك نوعين من الأحزاب السياسية الأول مسجل لدى الدائرة كالأحزاب ذات النفوذ السياسي الكبير، والثاني من استحصل إجازة الدائرة مؤخراً”، مبيناً أنَّ “النوع الثاني من الأحزاب قد يكون البعض منها قد أسس مقراً دون موافقة دائرة الأحزاب والقيادات الأمنية.”

وتابع أنَّ “الدائرة اتفقت مع القيادات الأمنية في كل محافظة سواء كانت للعمليات أو للشرطة على التأكد من تلك المقرات ومفاتحة دائرة شؤون الأحزاب بأن المقر هل هو تابع لحزب مسجل أو لا، فإذا كان غير مسجل يغلق المقر فوراً”.

مبيناً أنَّ “الدائرة تسعى إلى إلغاء الإجازات المشروطة ممن اشترط عليه إكمال إجراءاته خلال 90 يوماً ولم يكملها حتى الآن”.

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