إنجاز معاملات شهداء مستشفى الحسين من دون تأخير

بغداد: شذى الجنابي

نفذت دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربيَّة والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية التوجيهات الحكومية بشأن الاسراع في انجاز معاملات ذوي شهداء مستشفى الحسين(ع) في محافظة ذي قار.

وقال مدير عام الدائرة طارق المندلاوي : إنَّ رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي أصدر أمراً لدائرة شهداء ضحايا الإرهاب بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع مديرية شهداء ذي قار لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانجاز معاملات ذوي شهداء مستشفى الحسين التعليمي (ع) وتعويض المصابين من دون تاخير.

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