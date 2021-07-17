الجنابي يحذر من جهات “رخيصة” تتلاعب بعواطف الشباب

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب زياد الجنابي، اليوم الجمعة، من بعض الجهات الرخيصة التي تتلاعب في عواطف الشباب.

وقال الجنابي في بيان، إنه “يحذر من بعض الجهات الرخيصة التي تحاول إستعطاف إبناء وشباب قضاء المدائن وأستغلال نوايا الشباب الصادقة في خدمة بلدنا العراق من خلال الترويج الكاذب بأمكانية تعيينهم على جهازي الأمن الوطني وجهاز المخابرات العراقي من أجل كسب إنتخابي رخيص والتلاعب بمشاعر الشباب وإغرائهم ومحاولة سرقة جهودهم بطريقة خاطئة ورخيصة”.

ودعا الجنابي، الجهات الأمنية الرسمية الى “التحقيق في هذا الموضوع ومعاقبة المتسببين بالتلاعب بعواطف الشباب من جهة وخلق فتنة بين الشباب وسرقة اموالهم بحجة تعيينهم في الأجهزة الأمنية من جهة أخرى”.

وأشار إلى أنه “قد اتصل بمستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وكذلك وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني فالح العيساوي، حيث أكدا كذب هذه المعلومات تماما وعدم وجود أي تعيينات تذكر لأي من هذه الاجهزة حاليا، وسيتم ملاحقة المروجين لهذه المعلومات المظللة وسينال المروجين عقابهم الصارم”.

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