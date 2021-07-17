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المكتب السياسي للوطني الكوردستاني يجرد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي من كل صلاحياته

اعلن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الوطني الكوردستاني ، اليوم السبت ، قراره بتجريد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي من كافة صلاحياته وتسليمه للرئيس المشترك بافل طالباني .

وجاء في وثيقة صادرة بتوقيع مقرر المكتب السياسي للحزب ، نشرها موقع ” چاودێر” القريب من الحزب ، ، إنه وفقا لاجتماع بتاريخ 15 – 7 – 2021 حول الخلاف بين الرئيسين المشتركين للحزب (بافل طالباني، ولاهور شيخ جنكي) اقر أعضاء المكتب السياسي هذا القرار بالاجماع :

1 ــ يسلم الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي كافة صلاحياته إلى الرئيس المشترك بافل طالباني لحين الانتهاء من تعديل النظام الداخلي.

2ــ القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

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