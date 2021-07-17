(بالفيديو) إرتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على انعدام المياه في الاهواز الى 2

والليلة الماضية، شهدت مدن بمحافظة خوزستان من بينها الاهواز تجمعات احتجاجية على شح المياه لليلة الثانية، رفع فيها المحتجون هتافات طالبت بحل الأزمة، مع تحميلهم السلطات المحلية مسؤوليتها.

وكان بعض المحتجين يهتفون بشعارات مناهضة لحكومة إيران باللغة العربية ، من بينها ” باسم الدين باگونا الحرامية” .

ومن أسباب اندلاع هذه الاحتجاجات مشروع نقل مياه نهر كارون بمحافظة خوزستان إلى نهر زاينده رود بمحافظة إصفهان، والذي يعاني من الجفاف، وهو ما دفع مندوبين عن المحافظة في البرلمان للمطالبة بوقف تنفيذ المشروع.

عبدالله إيزد بناه النائب عن المحافظة في البرلمان الإيراني، قال إن “انعدام الأمن في خوزستان يعني انعدامه في كل البلاد”، مشيراً إلى أن أمن المحافظة يتهدد بسبب “الأخطاء الإنسانية والقرارات الخاطئة”.

ودعا إيزد بناه، وهو رئيس تكتل نواب خوزستان بالبرلمان، إلى وقف مشاريع نقل مياه المحافظة، مضيفاً أن “الجفاف أحد العوامل، ونقل المياه تسبب في إيصال خوزستان إلى هذا الوضع”.

وشهدت مدن بمحافظة خوزستان، يوم الخميس، نهاراً وليلاً، احتجاجات وسط تدابير أمنية مشددة، وفقاً لفيديوهات اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، ووكالات أنباء إيرانية.

وتظهر هذه الفيديوهات نزول آلاف المواطنين إلى الشوارع في عدة مدن بالمحافظة، احتجاجاً على أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة عموماً ومحافظات إيرانية أخرى، مع إطلاق هتافات باللغتين العربية والفارسية، داعين إلى حلّ الأزمة، مع تحميل السلطات المحلية مسؤوليتها.

وقام محتجون بإحراق عجلات السيارات وإغلاق بعض الطرق، وسط محاولات قوات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين وفتح الطرق.

ويوم الجمعة، أشارت وكالة “فارس” الإيرانية، إلى وقوع هذه الاحتجاجات، مشيرة إلى أن مدن حميدية، وشادغان، وسوسنغرد ومنطقة زرغان، شهدت احتجاجات على “عدم تأمين حصة الأهوار والأنهار من المياه وتنفيذ مشاريع نقل مياه نهر كارون.

وأضافت الوكالة ، أن “عدداً من الشباب قاموا بإحراق العجلات وإغلاق الطرق في مدن ماهشهر وكوت عبدالله وخرمشر وملاثاني، ومنعوا عبور السيارات لبضع دقائق، قبل ان تقوم قوات الشرطة بفتحها من دون أي اشتباك” وفق قول الوكالة.

إلى ذلك، ارسل النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، وفداً حكومياً إلى محافظة خوزستان برئاسة رئيس لجنة إدارة الأزمات.

كما أوفد رئيس السلطة القضائية الجديد غلام حسين محسني إيجئي وفداً قضائياً وتنفيذياً رفيع المستوى، بعضوية مندوبين من وزارة الطاقة والمدعي العام الإيراني إلى المحافظة لمناقشة أزمة المياه فيها وحلها، وفقاً لما أوردته وكالة “الميزان” التابعة للسلطة القضائية.

يشار إلى أن إيران تواجه شحاً في الأمطار، تقول الحكومة إنه غير مسبوق منذ 52 عاماً، ما أدى إلى جفاف أنهار وأهوار وشح مياه الشرب في مدن وقرى، فضلاً عن تراجع توليد الكهرباء من السدود، والذي أدى أيضاً إلى انقطاعات متكررة للطاقة الكهربائية في أنحاء إيران خلال الفترة الأخيرة وهي مستمرة.