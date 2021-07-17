تطهير 3 مليارات م² من الألغام والقنابل غير المنفلقة

ذكرت دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة أنه تمَّ تنظيف وتطهير أكثر من 3 مليارات متر مربع كانت ملوثة بالألغام والقنابل غير المنفلقة في العراق.

وقال مدير عام الدائرة المهندس ظافر محمود : إنَّ “الدائرة بالتعاون مع الجهات الساندة استطاعت تنظيف نحو 3 مليارات و97 مليونا و147 ألفا و162 مترا مربعا في عموم المحافظات من خلال أعمال المسح والإزالة”، مشيراً إلى أنَّ “مساحة التلوث المتبقية تقدر بـمليارين و616 مليونا و375 ألفا و267 مترا مربعا”. وبين أنه “بذلك تكون الدائرة قد نظفت أكثر من 52 % من الأراضي الخطرة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة”، مشيراً إلى أنَّ “الدائرة أطلقت خلال هذا العام 13 مليونا و357 ألفا و970 مترا مربعا من خلال أعمال المسح والإزالة”.

وأضاف أنَّ “مسألة تطهير الألغام معقدة وحساسة جداً وهناك الكثير من الخبراء كانوا ضحية انفجارها سواء بالوفاة أو العوق.”

وكانت دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في الأمم المتحدة “UNMAS”، قد قدرت المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية بحدود 3 مليارات متر مربع، ليكون العراق أكثر دول العالم تلوثاً من حيث مساحة المنطقة الملغومة.

وقال المدير الاقدم لبرنامج العراق في الدائرة بير لودهامر في تصريح سابق لـ”الصباح”: إنَّ المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية في العراق تبلغ مليارين و987 مليونا و275 ألفا و90 مترا مربعا، بضمنها 257 مليونا و378 الفا و865 مترا مربعا في إقليم كردستان العراق، حسب الأرقام المقدمة من قبل الحكومة. ويؤكد لودهامر زيادة في أعداد المخلفات الحربية وأشكال أخرى من المواد المتفجرة من ضمنها العبوات الناسفة المبتكرة بعد احتلال “داعش” لعدد من المحافظات، مشيراً إلى أنه لا تتوافر إحصائيات رسمية عن نسبة وعدد الازدياد.

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