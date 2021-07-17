حذرت من خطورته الصحة تسجّل 3 وفيات بمرض «الحمى النزفيَّة»

حذرت وزارة الصحة والبيئة من خطورة مرض الحمَّى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60 %، مؤكدة عدم وجود اي علاج أو لقاح له حتى الان.

التحذيرات جاءت بعد أن سجلت البلاد خلال الاسبوعين الماضيين، ثلاث وفيات، واحدة ببغداد، واثنتان في ذي قار، مع حالتين مشتبه بهما في الانبار.

وقال مدير تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي : انه ” ونظرا لاقتراب عيد الاضحى المبارك، يتوجب اخذ الحيطة والحذر من مرض الحمى النزفية الفيروسية الخطير، كونه معديا اذ ينتقل من الماشية المصابة إلى الانسان، ويسبب اعراضا شديدة ونزيفا، واخيرا الوفاة بنسبة تبلغ 60 %”.

واضاف انه “ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة، أو لدغات البعوض أو القراد الذي يتكاثر على جلدها، او من يقوم بذبحها بسبب عدم استخدامه للكفوف او الملابس والنظارات، او عن طريق دم الاضاحي من خلال جروح اصيب بها الانسان، او التعرض لدم مصاب أو سوائل الجسم الأخرى”، منوها بانه “ينتشر لاحقا من إنسان إلى آخر بملامسة دمه أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى”.

وتابع العبيدي أنَّ “اعراض المرض الذي تبلغ مدة حضانته اسبوعين، تبدأ بأعراض تشابه الانفلونزا وتظهر منذ الاسبوع الاول، وهي حمى شديدة، وصداع واسهال وغثيان وقيء، والام بالعضلات والعظام والمفاصل، بينما يكون الاسبوع الثاني هو الاخطر اذ يحدث نزيف بجميع مناطق الجسم كالقيء والاسهال الدموي، ليستمر عشرة ايام تحدث الوفاة خلالها”، مؤكدا “عدم وجود اي علاج أو لقاح محدد لهذا المرض الفيروسي حتى الان”.

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