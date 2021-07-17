عالية نصيف تشيد بافتتاح شارع الصناعة وتدعو الى إطلاق التخصيصات المالية لإحداث نهضة عمرانية شاملة في العاصمة

أشادت النائبة عالية نصيف بجهود أمانة بغداد في تأهيل وافتتاح شارع الصناعة بحلته الجديدة ضمن مشروع نهضة بغداد، داعية الى تعدد اللجان المختصة بالإحالة وإطلاق التخصيصات المالية لإحداث نهضة عمرانية شاملة في العاصمة .

وقالت في بيان اليوم :” ان افتتاح شارع الصناعة بهذا المنظر البهيّ بعد انتظار طويل أثلج قلوب أهالي بغداد الذين ينتظرون ان تكون كل شوارع العاصمة على هذه الشاكلة ” ، مبينة :” ان مشروع نهضة بغداد يجب أن يمتد الى رقعة جغرافية أوسع ليشمل أحياء الكرخ والرصافة، سيما وأن بغداد التي هي الواجهة الحضارية للعراق عانت من تلكؤ المشاريع ولم تنل ما تستحقه من مستوى عمراني يليق بها وبتأريخها “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تعدد اللجان المختصة بالإحالة وإطلاق التخصيصات المالية لإحداث نهضة شاملة في العاصمة على كافة الصعد وخلال وقت قياسي “.

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