قيادات سياسيَّة تطالب السيد الصدر بالعدول عن قراره

بغداد: هدى العزاوي

أثار قرار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الانسحاب من الانتخابات المقبلة ورفع يده عن أيِّ مرشح يدَّعي تمثيل الكتلة الصدرية، ردود فعل من قبل شخصيات سياسية كبيرة طالبت الصدر بالعدول عن قراره، وبينما أثير جدل قانوني بشأن عملية الانسحاب، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آليات الانسحاب الرسمي للمرشح الفرد والكتل السياسية.

وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على “تويتر”: إنَّ “‏الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط”.

وأضاف، “‏أمامنا مسؤولية تأريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة”، مشيراً إلى أنَّ “‏التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات، ‏‏العراق أمانة في أعناق الجميع”.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تغريدة له: “في ظروف صعبة مرت على العراق كُتِبَت عبارة على الجدران (من الفلوجة إلى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه)”.

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