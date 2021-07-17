مصدر رسمي: الكاظمي سيبحث في واشنطن ملفَّ خروج القوات الأميركيَّة

بغداد: نور الزيدي

كشف مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، أمس الجمعة، عن أنَّ رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سيُجري جولة في عدد من الدول الغربية، مبيناً أنه سيبحث في واشنطن ملف خروج القوات الأميركية.

وقال علاوي لـ”واع”: إنَّ “طبيعة المباحثات التي سيُجريها الكاظمي في زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، ستتركز على هذا الملف، في ظل التوجه الشعبي الداعم لهذه الخطوة”، لافتاً إلى أنَّ “الجانب الأميركي لديه جدية في عقد مباحثات ثنائية على مستوى عال”. وأضاف أنَّ “رئيس الوزراء سيُجري جولة في عدد من الدول الغربية في إطار زياراته التي اتسعت لدول شقيقة وصديقة”، مؤكداً أنَّ “تعزيز العلاقات مع الدول العربية والأجنبية يندرج في إطار تحقيق المصلحة الوطنية”.

ولفت إلى أنَّ “الحكومة جادة تماماً في الاستفادة من العروض الاستثمارية العربية، ولا سيما العروض المصرية والسعودية والاردنية”، موضحاً أنَّ “الاستفادة من الخطط الشاملة للدعم العربي ستصب لصالح تمكين العلاقات العراقية- العربية باعتبار أنَّ العراق يقوى بعمقه العربي”.وكان رئيس الوزراء قد قام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية، في 18 آب من العام الماضي اجتمع خلالها بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالبيت الأبيض، وعقد جولة من الحوار الستراتيجي بين واشنطن وبغداد.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط